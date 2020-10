Minerva Pictures arriva su TV Plus di Samsung con due nuovi canali interamente dedicati ai grandi classici e ai film sci-fi, thriller, disaster e horror

Da giovedì 29 ottobre i due canali “Cinema Segreto” e “Bizzarro Movies” di Minerva Pictures, la società di produzione e distribuzione di Santo Versace e Gianluca Curti, si uniranno all’offerta di TV Plus, la piattaforma video online OTT di Samsung che distribuisce gratuitamente oltre 250 canali tematici su tutte le Smart TV del brand.

“Cinema Segreto”, che occuperà il canale numero (da definire) della piattaforma, proporrà una selezione di opere cinematografiche di elevato e riconosciuto valore artistico, un canale dove gli appassionati dei grandi classici del cinema italiano potranno ritrovare tutti quei film che hanno segnato un’epoca. Tanti i titoli proposti tra cui “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri con gli indimenticabili Gian Maria Volonté e Mariangela Melato, “Adua e le compagne” di Antonio Pietrangeli con Marcello Mastroianni e Sandra Milo e molti altri .

Un’atmosfera del tutto diversa per la selezione proposta da “Bizzarro Movies”, al canale numero (da definire) della piattaforma, che si rivolge ai seguaci del genere disaster,horror, sci-fi e thriller di cui saranno protagonisti mostri, vampiri e altre creature “bizzarre”, per l’appunto, che arriveranno sulle Smart Tv Samsung giusto in tempo per Halloween. Tra i film proposti troveremo il cult horror per eccellenza, “La notte dei morti viventi” di George A. Romero, la saga “Puppet Master” prodotta dalla Full Moon Entertainment di Charles Band ,gli squali volanti di Sharknado e tanti altri.

Entrambi i canali trasmetteranno 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana e per usufruire dei contenuti video non saranno necessari download, dispositivi aggiuntivi o carte di credito, ma sarà sufficiente disporre solo di una Smart TV Samsung prodotta dopo il 2016 connessa a Internet.

