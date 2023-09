Miriam Leone irresistibile: eccola nel trailer de “I Leoni di Sicilia”!

Il mondo del cinema e delle serie TV è in fibrillazione con l’arrivo imminente di “I Leoni di Sicilia“. Il trailer della tanto attesa serie, basata sull’acclamato romanzo di Stefania Auci, ha finalmente fatto il suo debutto sul canale ufficiale di Disney+. Ma non è tutto: preparatevi, perché la première sarà uno degli eventi più scintillanti della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Quindi, date il benvenuto a un’autentica epopea siciliana che sta per invadere i vostri schermi. Il conto alla rovescia è iniziato, con i primi quattro episodi che sbarcheranno il 25 ottobre sulla piattaforma di streaming, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre. Non perdete l’occasione di tuffarvi in un mondo di passioni ardenti e intrighi familiari, guidati dalle stelle Michele Riondino e l’incantevole Miriam Leone.

Dietro le quinte de “I Leoni di Sicilia” con Miriam Leone

“I Leoni di Sicilia” è più di una serie televisiva; è una vera e propria opera d’arte cinematografica. A guidare questa straordinaria creazione c’è il maestro Paolo Genovese, il cui genio si estende non solo alla regia ma anche alla produzione creativa. Questo progetto ambizioso è il risultato della sinergia tra due importanti realtà cinematografiche italiane: la Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production, con la firma di Francesco e Federico Scardamaglia, Raffaella Leone e Marco Belardi.

Ma aspettate, c’è di più! Il cast è un vero trionfo di talento, con Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, l’irresistibile Miriam Leone nei panni di Giulia Portalupi e molte altre stelle che brilleranno sullo schermo. La sceneggiatura, un capolavoro firmato da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, vi terrà incollati allo schermo, promettendo un’esperienza indimenticabile.

Una storia famigliare unica

Lasciatevi trasportare nell’incantevole Sicilia dell’Ottocento con “I Leoni di Sicilia“, una saga familiare avvincente e commovente. La storia dei Florio, interpretata magistralmente da un cast stellare, è un affascinante viaggio attraverso le vicissitudini di una famiglia in cerca di riscatto sociale. Paolo e Ignazio, partiti dalla Calabria con sogni e ambizioni, trovano nella terra siciliana la loro opportunità di riscatto. La loro bottega modesta diventa il fondamento di un impero, grazie alle visioni rivoluzionarie del giovane Vincenzo, interpretato da Michele Riondino.

Ma l’arrivo di Giulia, interpretata dalla straordinaria Miriam Leone, scuote le fondamenta di questa epica storia. Una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole dell’epoca, che porterà amore, sconvolgimenti, e una lotta per l’indipendenza. Un’epica che abbraccia l’amore, la famiglia, il successo, le guerre e le rivoluzioni, in un contesto che va dalla Sicilia dell’Ottocento all’Unità d’Italia del 1861. Questa è “I Leoni di Sicilia“, una saga che rimarrà impressa nei vostri cuori per sempre.