Misha Green rivela i piani che aveva per la seconda stagione di Lovecraft Country

I fan della serie horror della HBO, Lovecraft Country, sono rimasti sorpresi quando la notizia del mancato rinnovo della serie è apparso online questo fine settimana.

Vi abbiamo riferito che la serie, basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff, non è stata rinnovata per una seconda stagione. Creato dallo showrunner Misha Green, lo spettacolo ha esplorato i temi del razzismo americano e dell’horror attraverso racconti ispirati allo stesso romanziere di genere, HP Lovecraft.

Aldilà della nostra opinion, che è assolutamente contraria alla cancellazione dello show, i segnali attorno ai dieci episodi di successo non hanno lasciato il benche minimo spazio all’interpretazione di una cancellazione in arrivo, per questo la cosa è stata tanto sorprendente. Lo spettacolo ha raccolto un pubblico di 1,5 milioni di spettatori per il suo finale di stagione, mentre col suo si parla di un totale di 10 milioni di spettatori su HBO Max.

Tuttavia, l’adattamento televisivo, sebbene diverso dalla versione originale di Ruff, ha messo da parte la maggior parte della trama del romanzo, lasciando Green e i produttori esecutivi JJ Abrams e Jordan Peele liberi di scrivere una storia originale per una nuova stagione.

Green immaginava una seconda stagione che mantenesse lo spirito del romanzo di Matt Ruff, continuando a reclamare lo spazio narrativo di genere da cui le persone di colore sono state tipicamente escluse, e in mezzo a queste dichiarazioni, lo showrunner ha avuto modo di rivelato alcune cose che aveva immaginato per la seconda stagione tramite un thread su Twitter.

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

L’immagine che ha twittato, sottotitolata “The Next Generation”, mostrava una mappa degli Stati Uniti divisa in quattro aree: le Nazioni tribali dell’Occidente, le Whitelands, la Nuova Repubblica Negra e il Jefferson Commonwealth. La didascalia continuava, dicendo: “La seconda stagione di Lovecraft Country sarebbe iniziata in un nuovo mondo, e quel nuovo mondo sarebbe stato un paese che si trovava esattamente dove si trovavano gli Stati Uniti. Benvenuti negli Stati Sovrani d’America“.

In un tweet successivo, Misha ha condiviso maggiori dettagli su una di quelle aree: “Le Whitelands sono un territorio completamente invaso da zombi, la maggior parte dei quali della varietà più lenta, ma con anche sacche di zombi in rapido movimento. Un prezzo dell’incantesimo origine è stata la creazione di una popolazione di zombi“.

Ha continuato: “Anni dopo l’epidemia, è stato intrapreso uno sforzo congiunto per riunire gli zombi in un unico luogo nel centro dell’America. Le Whitelands ora funzionano come un pericoloso confine tra i territori del sud, dell’ovest e del nord“.

