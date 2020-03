Mission: Impossible 7: i set italiani saranno ricostruiti ai Longcross Studios nel Surrey

A quanto pare Tom Cruise non tornerà per le riprese di Mission: Impossible 7 in Italia per via dello scoppio del Coronavirus, e a quanto pare la cosa ha costretto la produzione a costruire una vasta città italiana in studio nel Regno Unito.

The Sun ha rivelato come la produzione sia stata costretta a chiudere dopo che la crew è arrivata a Venezia il mese scorso per iniziare a lavorare al settimo capitolo del franchise di successo, con Tom e i suoi colleghi che sono tornati in fretta e furia nel Regno Unito per la propria sicurezza.

Il team aveva programmato di girare sequenze d’apertura nella famosa meta turistica del settentrione prima di recarsi a Roma per ulteriori scene, ma dopo che i casi di Coronavirus nella regione hanno continuato ad aumentare, i capi dello studio hanno optato per azioni drastiche per evitare di far deragliare completamente il film, e ora costruiranno una gigantesca replica ai Longcross Studios nel Surrey.

Tra i vasti punti di riferimento in costruzione nell’enorme sito ci sono l’iconica Piazza di Spagna della capitale italiana. Una fonte ha dichiarato:

“I ritardi hanno già avuto implicazioni enormi – non solo per questo film, ma per l’intero settore. Ci sono letteralmente centinaia di membri dell’equipaggio e alcune delle più grandi star del mondo, incluso Tom Cruise in attesa di iniziare, ed è semplicemente impossibile ritardarlo indefinitamente. Ma è ovvio che nessuno rischierà nel mandare una grossa crew in Italia al momento, quindi hanno dovuto inventarsi qualcosa per mantenere le cose in movimento. Costerà una fortuna, ma è più economico che aspettare per mesi e mesi e potrebbe salvare il film.”

Mission: Impossible 7 (titolo non ufficiale) arriverà nelle sale statunitensi il 23 luglio 2021, scritto e diretto da Christopher McQuarrie, e con J.J. Abrams, Tom Cruise, Christopher McQuarrie e Jake Myers come produttori.

La fotografia sarà a cura di Fraser Taggart.

Nel cast Tom Cruise (Ethan Hunt), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Simon Pegg (Benji Dunn), Vanessa Kirby (Vedova Bianca), Hayley Hatwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham.

