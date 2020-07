Mission: Impossible 7, Rebecca Ferguson si sta preparando per tornare sul set

Con le produzione cinematografiche che iniziano a scaldare i motori, Rebecca Ferguson non perde tempo si sta preparando per tornare sul set di Mission: Impossible 7.

Uno dei primissimi film la cui produzione è stata fermata dal Coronavirus è il settimo capitolo della saga di Mission: Impossible, in quanto la produzione si era trasferita a Venezia proprio nel mese di febbraio. Ora, però, la situazione nei vari paesi si sta pian piano stabilizzando e sembra che si inizi a notare un barlume di “normalità” all’orizzonte.

A breve potrebbero ripartire le riprese di The Batman, sono già ricominciate quelle per Jurassic World: Dominion, e sembra che ora anche Christopher McQuarrie (regista degli ultimi Mission: Impossible e anche di questo settimo film) insieme alla sua troupe sia pronto per tornare in azione.

Ciò significa che i vari attori dovranno riprendere ad allenarsi per prepararsi ai propri ruoli. In particolare, Rebecca Ferguson ha già iniziato.

La Ferguson negli ultimi anni si è fatta parecchio conoscere prendendo parte a diverse grandi produzioni, come Doctor Sleep, ed è divenuta una costante molto apprezzata della saga di Mission: Impossible a partire da Rogue Nation, nel quale abbiamo conosciuto la letale e affascinante agente dellMI6 Ilsa Faust.

Dato che McQuarrie con gli ultimi film sta puntando sulla costruzione di una trama orizzontale, che si evolve e prosegue di film in film con personaggi che ricorrono, la Ferguson tornerà anche per il settimo film della saga e l’attrice, tramite un post su Instagram, fa sapere che si sta già allenando per tornare sul set il più preparata possibile.

Mission: Impossible 7 uscirà nelle sale statunitensi il 19 novembre 2021, scritto e diretto da Christopher McQuarrie, e con J.J. Abrams, Tom Cruise, Jake Myers e Christopher McQuarrie come produttori.

La fotografia sarà a cura di Fraser Taggart, mentre la colonna sonora sarà composta da Lorne Blafe.

Nel cast Tom Cruise (Ethan Hunt), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby (Vedova Bianca), Simon Pegg (Benji Dunn), Ving Rhames (Luther Stickell), Pom Klementieff, Hayley Atwell, Shea Whigham e Esai Morales.

