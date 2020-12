Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Hatwell in nuovi scatti e video dal set romano

La saga action di Mission: Impossible non solo è una delle più redditizie di sempre, ma anche una delle migliori con film che sono migliorati sempre di più col passare degli anni (senza nulla togliere al meraviglioso film di De Palma del ’96).

L’ultimo uscito, Mission: Impossible – Fallout, è uno dei migliori action degli ultimi anni a mani basse, grazie ad un Christopher McQuarrie alla regia in grandissima forma, e sempre lo stesso McQuarrie curerà la regia del prossimo capitolo della saga. Al momento, però, ancora senza un titolo ufficiale.

Attualmente le riprese del prossimo Mission: Impossible sono ancora in corso proprio nella nostra capitale: Roma. La produzione ha chiaramente subito dei rinvii causati dal Coronavirus (la troupe si era appena spostata in Italia quando scoppiò il tutto a fine febbraio scorso) ma ora come ora le riprese continuano senza problemi e quest’oggi vi riportiamo diverse foto e video dal set che ritraggono Tom Cruise, ovviamente sempre nei panni dell’ormai leggendario Ethan Hunt, e della new entry Hayley Atwell, nota per essere Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe, mentre girano delle movimentate scene d’azione.

Qui le foto e video in questione.

Tom Cruise is spending Thanksgiving Day on the set of "Mission: Impossible 7" and new photos from filming give a cool behind-the-scenes look at the car chase scene https://t.co/RAd78HpUYm — JustJared.com (@JustJared) November 26, 2020

Tom Cruise was handcuffed to co-star Hayley Atwell while continuing to film a #MissionImpossible7 scene in Rome – check out photos! https://t.co/ttHtefTd8C — JustJared.com (@JustJared) November 21, 2020

Sunday morning: caught some more #MissionImpossible7 filming in Piazza Venezia! pic.twitter.com/lGKXoSrwnv — Darius Arya (@DariusAryaDigs) November 29, 2020

We love to see Tom Cruise racing through Piazza Di Spagna for #MissionImpossible7 pic.twitter.com/Ws3nt7tv63 — Keats-Shelley House (@Keats_Shelley) November 22, 2020

Mission: Impossible 7 (titolo non ufficiale) uscirà nelle sale statunitensi il 19 novembre 2021, scritto e diretto da Christopher McQuarrie, e con J.J. Abrams, Tom Cruise, Jake Myers e Christopher McQuarrie come produttori.

La fotografia sarà a cura di Fraser Taggart, con montaggio di Eddie Hamilton, mentre la colonna sonora sarà composta da Lorne Blafe.

Nel cast Tom Cruise (Ethan Hunt), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby (Vedova Bianca), Simon Pegg (Benji Dunn), Ving Rhames (Luther Stickell), Pom Klementieff, Hayley Atwell, Shea Whigham e Esai Morales.

Mi piace: Mi piace Caricamento...