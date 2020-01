Mission: Impossible 7 verrà girato a Roma e vedrà il ritorno di Simon Pegg

Mission: Impossible 7 verrà girato a Roma e a quanto pare dovrebbe tornare l’attore Simon Pegg.

La saga spy-movie guidata da Tom Cruise è stata una forza rivoluzionaria nel genere del thriller d’azione, sin da quando ha debuttato nel lontano 1996, creando il palcoscenico ideale per le acrobazie ad alto rischio di Cruise.

Con ogni film successivo della serie, Cruise ha continuato a spingersi verso prodezze più grandi ed elaborate, assicurando soddisfazione ai fan in cerca di brivido continuino. Come accennato in precedenza, la saga di Mission: Impossible ha spianato la strada a una nuova era di film nel genere thriller d’azione, costringendo persino il franchise di James Bond a migliorare e rivedere il loro approccio stilistico.

Come Mission: impossibile è diventato più un fenomeno e Cruise ha assunto un maggiore controllo sul modo in cui i film sono stati realizzati, il tono e il ritmo delle pellicole hanno anche influenzato la crescita di nuovi film come la serie di Jason Bourne e Kingsman. Anche se in precedenza si vociferava che Cruise si stesse preparando a fare un passo indietro dalla saga a favore di un protagonista più giovane, ogni nuovo film vede solo il ritorno del 57enne, con acrobazie ancora più strabilianti.

E’ passato un anno da quando abbiamo ufficialmente appreso che Christopher McQuarrie sarebbe tornato alla direzione di Mission: Impossible per il settimo e l’ottavo capitolo. Anche il ritorno di Cruise è una certezza, insieme a molti altri personaggi affermati come la Ilsa Faust di Rebecca Ferguson. Ma un personaggio che deve ancora essere confermato è quello di Simon Pegg, Benji.

Le ultime notizie su questo tema ci arrivano da Collider (via SR), che sottolinea che durante un’intervista al Whistler Film Festival del 2019 a dicembre, Pegg ha rivelato che uno dei suoi prossimi progetti è relativo alla saga di Mission: Impossible. La star disse: “Ho un’altra Missione impossibile da iniziare a girare il prossimo anno“, inoltre grazie al sito di Repubblica sappiamo che Mission: Impossible 7 sarà girato a Roma a partire da marzo.

