Modern Love 2: Amazon annuncia finalmente l’arrivo della stagione 2 con un trailer!

Era il 2019 quando il pubblico ha potuto esplorare il volto mutevole dell’amore in Modern Love, la serie antologica di Amazon Prime Video, e dopo tutto quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo, sembra una vita fa.

Ma Modern Love sta per tornare con una seconda stagione che mira a esaminare come possiamo connetterci gli uni con gli altri dopo tutto quello che è successo.

La nuova stagione vedrà protagonisti Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Minnie Driver, l’esordiente Grace Edwards, Dominique Fishback, Zoë Chao, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson.

John Crowley, Marta Cunningham, Jesse Peretz e Andrew Rannells dirigeranno ciascuno un episodio mentre Celine Held e Logan George co-dirigeranno un episodio. Todd Hoffman, Trish Hofmann e Anthony Bregman sono i produttori esecutivi della seconda stagione, insieme a Choire Sicha e Caitlin Roper del New York Times, con Sean Fogel e Miriam Mintz come produttori. Daniel Jones, editore della rubrica “Modern Love”, è co-produttore.

La serie è stata concepita per la prima volta nel 2018 come adattamento della popolare rubrica e podcast del New York Times. E’ stat messa in scena una prima stagione ambiziosa con il regista di “Sing Street” e “Once”, John Carney, in qualità di showrunner, con attori del calibro di Anne Hathaway, Tina Fey e John Slattery apparsi negli episodi.

Si presume che la struttura dello show non cambierà con la seconda stagione. Alcuni degli episodi passati di Modern Love erano incentrati su storie che sono più vicine a un tradizionale incontro romantico (sebbene con una o due sorprese). Ma come con tutte le forme di amore moderno, questo sembra essere uno spaccato di emozioni che non si concentra solo sul romanticismo.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio:

