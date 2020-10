MODOK: ecco le prime immagini della serie per adulti in stop-motion Marvel/Hulu

MODOK della Marvel – la nuova serie animata di Hulu con Patton Oswalt nei panni della testa fluttuante titolare – è iniziata con una semplice domanda: cosa fa l’organismo mobile progettato solo per uccidere quando non si sforza per il dominio del mondo e combattere i Vendicatori?

“Ovviamente amiamo il personaggio come questo grande cattivo che cerca sempre di conquistare il mondo e gestire la sua organizzazione malvagia [AIM]. Il suo design creato da Jack Kirby è così assurdo e mostruoso che abbiamo pensato, dove va questo ragazzo di notte?”, dice il produttore esecutivo Jordan Blum, che ha co-creato la serie comica con Oswalt. “Va a casa, in una casa piena di tante cose banali, ma che deve fare? Ha una famiglia di cui non abbiamo mai saputo? Più ne discutevamo, più ci faceva ridere e poi abbiamo cercato di capire beh, chi sarebbe quella famiglia? Chi sposerebbe MODOK e quanto sarebbe difficile essere suo figlio o essere una figlia?”

Così è nata la serie MODOK. Come prima incursione della Casa delle Idee nella commedia d’animazione per adulti, MODOK si tuffa nella vita domestica del supercriminale megalomane e vede Aimee Garcia (Lucifer) nei panni di sua moglie Jodie, Ben Schwartz (Parks and Recreation) nei panni del suo stravagante figlio Lou e Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) nei panni di sua figlia Melissa, che condivide l’aspetto sorprendente di suo padre.

La serie in stop-motion segue MODOK mentre cerca di bilanciare la sua vita alla AIM e la sua esigente famiglia. Sfortunatamente fallisce in entrambi gli ambiti.

Quando lo spettacolo inizia, apprendiamo che MODOK è stato un marito molto negligente negli ultimi tempi. Mentre il personaggio si dimena al lavoro, Jodie ha trovato il successo attraverso il suo marchio di mamma trasformato in uno stile di vita. Questa disconnessione li costringe a rivalutare la loro relazione, specialmente dopo un incidente nel pilota catturato nelle prime immagini.

Purtroppo, le cose non stanno andando meglio al lavoro perché la AIM è sull’orlo del fallimento a causa della sua leadership poco brillante. Quindi, una società simile a Google della Silicon Valley chiamata GRUMBL, si precipita per acquisire la malvagia organizzazione di MODOK.

All’inizio, questa sembra una grande idea perché GRUMBL promette di lasciare che MODOK continui quello che ha fatto – sai, uccidere scagnozzi per capriccio e combattere gli Avengers quanto vuole. Sfortunatamente, non è quello che succede effettivamente perché MODOK ora deve occuparsi di cose come un consiglio di amministrazione e risorse umane.

“Se stai facendo uno spettacolo sui supercriminali, devi dargli qualcosa di più malvagio [da affrontare], le corporazioni”, scherza Blum prima di aggiungere. “Sembravano un nemico interessante che MODOK piuttosto di vederlo cercare di nuovo di uccidere Iron Man. E’ tutta un’altra questione quando hai tutta questa burocrazia aziendale. Non puoi spazzare via i tuoi problemi nel modo in cui faresti di solito. Sarà la sua prova più grande: riuscirà a superare in astuzia una società e riprendere il controllo dopo averla inconsapevolmente ceduta?”

Il suo avversario principale sarà Austin Van Der Nevischio (Beck Bennett di SNL), di GRUMBL “post-fusione-integrazione-consulente” a AIM, che suscita la reazione MODOK nella prima immagine. Anche se Austin sempre gentile pieno di sorrisi con una parlata tipica del gergo aziendale, [Austin] lo manipola costantemente mentre MODOK rientra nell’organizzazione. È un avversario molto più degno di Capitan America per MODOK perché è una battaglia di ingegno tra i due.

Qui sotto potete vedere le prima immagini:

Grazie al lavoro di Stoopid Buddy nell’animazione in stop-motion, lo spettacolo può facilmente passare dall’azione sul grande schermo a uno “stile docu-verité portatile”, come detto da Blum:

“Vedremo le grandi battaglie e le grandi lotte, è un enorme spettacolo di fantascienza dell’Universo Marvel, ma abbiamo pensato che sarebbe stato davvero divertente vedere [MODOK] alle prese con i pettegolezzi sui refrigeratori d’acqua all’AIM girato proprio in questo stile intimo che ti fa sentire come se stessi lavorando alla AIM insieme a lui. È un po’ ispirato a cose come Modern Family e The Office, dove ti fa sentire parte del gruppo nello spettacolo.”

MODOK della Marvel non ha ancora una data per la prima, ma confidiamo di venire a conoscenza dell’informazione molto presto.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...