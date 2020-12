Monster Hunter: il Rathalos protagonista di una nuova clip

Il Rathalos si mostra come protagonista di una nuova clip presa dal film live-action di Monster Hunter, diretto da Paul W.S. Aderson e con Milla Jovovich protagonista.

Il film live-action di Monster Hunter ha provato a sfidare la pandemia e ad arrivare in sala, ma temo proprio abbia perso a tavolino. Attualmente non si ha ancora una nuova data per la distribuzione italiana, che al momento riporta ancora il prossimo 20 dicembre come giorno d’uscita del film, ma mentre aspettiamo di saperne di più su questo fronte godiamoci una nuova clip ufficiale arrivata da poco online.

Leggi anche: Monster Hunter al centro di una polemica a causa di una battuta razzista

È stata da poco pubblicata, sul canale YouTube di Sony, una nuova, ma breve, clip tratta dal film che ci mostra i protagonisti sotto la pioggia pronti per affrontare uno dei mostri più celebri del franchise: il Rathalos. Una scena ricchissima (anche troppo) di effetti speciali che non colpiscono particolarmente in quanto qualità, ma di certo il Rathalos singolarmente lascia a bocca aperta.

Vedere per credere.

Fonte: Screen Rant

Monster Hunter uscirà nelle sale italiane il 20 dicembre 2020, scritto e diretto da Paul W.S. Anderson, basato sull’omonimo serie di videogiochi, e con Paul W.S. Anderson, Dennis Berardi, Jeremy Bolt, Ken Kamins, Robert Kulzer e Martin Moszkowicz come produttori.

La fotografia è a cura di Glen MacPherson, con montaggio di Doobie White e colonna sonora di Paul Haslinger.

Nel cast Milla Jovovich (Artemis), Tony Jaa (il Cacciatore), T.I. (Link), Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman e Ron Perlman (Ammiraglio).

Mi piace: Mi piace Caricamento...