Monster Hunter: il regista descrive i mostri presenti nel film come “più dettagliati dei dinosauri di Jurassic World

Il regista del film Monster Hunter, Paul WS Anderson, ha condiviso alcuni spunti sulla rappresentazione dei mostri del famoso franchise nel film, confrontandoli con le creature di un’altra famosa serie di film.

Parlando con Empire (via CB) nel numero di agosto, Anderson ha detto che i mostri che vedremmo nel film di Monster Hunter sono stati costruiti “in modo ancora più dettagliato dei dinosauri di Jurassic World“. Maggiori dettagli sui mostri presenti nel film indica che saranno probabilmente tutti di dimensioni enormi e che i mostri saranno gli unici elementi in CGI presenti nel film.

“Tutti i nostri mostri sono alti 50-60 piedi. Sono davvero fantastici”, ha detto Anderson. “Li stiamo costruendo in modo ancora più dettagliato rispetto ai dinosauri di Jurassic World. E hanno un aspetto ancora migliore, perché abbiamo girato in luoghi reali in Sudafrica e in Namibia, il che dà agli animatori qualcosa con cui divertirsi davvero: reale vento, vera polvere, vero bagliore del sole. I mostri sono l’unica cosa in CGI.”