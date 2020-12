Monster Hunter: la premiere cinese del film cancellata a causa di una battuta razzista

Secondo quanto riferito, la premiere del film di Monster Hunter in Cina è stata cancellata a causa del contraccolpo ricevuto per via di una presunta battuta razzista sui cinesi nel film, tuttavia, il film sarà ancora in grado di essere mostrato nel paese fintanto che lo scherzo verrà modificato.

Ciò è particolarmente degno di nota perché non solo la Cina è il più grande mercato per il film, ma è un direttore del mercato con cui Paul WS Anderson ha avuto particolarmente successo in passato. La scena ha anche portato Monster Hunter World a ricevere un bombardamento di recensioni negative su Steam, oltre 1.000.

Steam alla fine rimuoverà queste recensioni, ma per ora la scena del film non sta solo danneggiando il film, ma l’intera IP.

Sebbene il nuovo film di Monster Hunter non sarà presentato in anteprima nel Regno Unito e negli Stati Uniti fino alla fine di questo mese, doveva essere già distribuito a partire dal 3 dicembre, tuttavia, questa premiere è stata abbreviata e gli orari degli spettacoli rimarranno cancellati fino alla rimozione della scena.

Per ora, il film in uscita in Cina non è stato confermato, ma più fonti stanno riportando la notizia.

According to notification received by theaters exhibitors, Monster Hunter still could keep showing in China as long as new copies are finished. — Gavin (@gavinfeng97) December 4, 2020

Per quanto riguarda la battuta razzista, è un gioco di parole che suona come una vecchia filastrocca che esiste da decenni: Chinese, Japanese, dirty knees – look at these”, che in italiano è traducibile come: “Cinese, giapponese, ginocchia sporche – guarda queste”. La filastrocca è considerata offensiva e razzista da molti, da qui il contraccolpo.

Great writing in the Monster Hunter movie… pic.twitter.com/jTRnKOClCi — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 4, 2020

La cosa strana della situazione è che non è chiaro come questo abbia superato il processo di verifica che tutti i film attraversano prima di essere rilasciati in Cina. In ogni caso, Capcom ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando la sua mancanza di coinvolgimento nel film e che avrebbe indagato sul problema.

Capcom has issued a statement on social media due to the backlash, stating that it is aware of the situation and the controversy. That it is not the producer on the MH movie and that it will report the situation to the relevant film companies to investigate. pic.twitter.com/KxMWP6H69I — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 4, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...