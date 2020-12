Monster Hunter: la produzione rimuove la battuta ritenuta razzista dal film

Una battuta controversa è stata rimossa dal film Monster Hunter di Paul WS Anderson dopo un’enorme contraccolpo da parte del pubblico cinese sui social media.

Leggi anche: la premiere cinese del film cancellata a causa di una battuta razzista

Il film è un adattamento della popolarissima serie di videogiochi Capcom con lo stesso nome. La storia del film presenta una forza militare d’élite degli Stati Uniti che entra accidentalmente in un wormhole e viene spedita in un mondo abitato da tutte le creature con cui i fan di Monster Hunter hanno familiarizzato nel corso degli anni. È stato rilasciato in Cina il 3 dicembre 2020 e uscirà negli Stati Uniti il ​​giorno di Natale – in Italia non sappiamo quando a questo punto.

Subito dopo l’uscita, il film è stato segnato da polemiche dopo una battuta che a quanto pare aveva implicazioni razziste. Il punto focale della controversia proviene da una battuta pronunciata dal personaggio di Jin Au-Yeung, in cui si indica le ginocchia e dice “Chi-knees!”. Molti hanno percepito la battuta come un riferimento al detto di natura razzista in rima: “Chinese, Japanese, dirty knees – look at these”, che in italiano è traducibile come: “Cinese, giapponese, ginocchia sporche – guarda queste”, e si sono lamentati come sempre sia in modo giusto che in modo terribilmente sbagliato.

Ora, Deadline riporta che la battuta è stata ufficialmente rimossa dal film. Una delle società di produzione coinvolte nel film, una società tedesca chiamata Constantin Film, si è scusata e ha annunciato di aver rimosso la battuta ritenuta offensiva. Tuttavia, non è noto se il film tornerà nei cinema cinesi.

Tencent, un’altra società di produzione che lavora su Monster Hunter e si occupa della sua distribuzione in Cina, sta attualmente negoziando con il governo del paese sul ritorno del film nelle sale. Dai un’occhiata alla dichiarazione di Constantin Film di seguito:

“Non c’era assolutamente alcuna intenzione di discriminare, insultare o offendere in altro modo nessuno di origini cinesi. Constantin Film ha ascoltato le preoccupazioni espresse dal pubblico cinese e rimosso la battuta che ha portato a questo malinteso involontario”.

