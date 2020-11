Monster Hunter: Milla Jovovich arriva anche nel videogioco per un evento cross-over

A dicembre dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche (per ora anche quelle italiane) il film live-action di Monster Hunter, tratto dall’omonima serie video ludica, con regia di Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich come protagonista.

Per celebrare l’imminente, e direi anche coraggioso, arrivo dell’atteso film, Capcom ha deciso far partire un evento per il gioco Monster Hunter World (l’ultimo uscito della serie) ed in particolare per l’espansione Iceborne, che comprenderà l’arrivo del personaggio di Artemis, interpretato dalla Jovovich nel film, all’interno del gioco per un’inedita missione interamente dedicata alla pellicola.

Un po’ come avvenne anche per The Witcher, questo evento cross-over permetterà agli utenti di godere di un’esperienza unica anche se per un periodo di tempo limitato.

Per maggiori informazioni qui trovate il comunicato stampa ufficiale riguardante l’evento in questione:

Nella speciale missione evento in due parti, i cacciatori possono confrontarsi testa a testa con il temibile Black Diablos raffigurato nel film durante la ricerca solitaria iniziale, prima di tentare di superare il massiccio Greater Rathalos nella seconda parte. I cacciatori devono prepararsi a combattere con i denti e gli artigli, poiché queste missioni saranno disponibili solo per i giocatori che hanno raggiunto il grado Master. Per coloro che sono abbastanza coraggiosi da avere successo, saranno disponibili oggetti come equipaggiamento speciale, armature a strati, nuovi titoli, un nuovo sfondo e la posa delle Guild Card. Inoltre, a partire dal 27 novembre tutti i giocatori di Iceborne potranno richiedere un pacchetto di oggetti a tempo limitato pieno di oggetti utili come bonus di accesso per celebrare il film in uscita.

Qui di seguito, invece, trovate il trailer d’annuncio.

Monster Hunter uscirà nelle sale nostrane a dicembre 2020 (giorno non ancora specificato), scritto e diretto da Paul W.S. Anderson, basato sull’omonimo serie di videogiochi, e con Paul W.S. Anderson, Dennis Berardi, Jeremy Bolt, Ken Kamins, Robert Kulzer e Martin Moszkowicz come produttori.

La fotografia è a cura di Glen MacPherson, con montaggio di Doobie White e colonna sonora di Paul Haslinger.

Nel cast Milla Jovovich (Artemis), Tony Jaa (il Cacciatore), T.I. (Link), Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman e Ron Perlman (Ammiraglio).

