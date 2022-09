Monsters of Metal: Jason Howden scriverà e dirigerà un adattamento cinematografico

Jason Howden (Guns Akimbo) scriverà e dirigerà un adattamento cinematografico della sua prima serie a fumetti, Monsters of Metal, che uscirà con il suo primo numero tramite Opus Comics il 19 ottobre.

Scritto da Howden e Llexi Leon, che ha fondato la Opus Comics e la sua società madre Incendium, il fumetto è stato concepito come un mockumentary R-rated, un incrocio tra Spinal Tap e The Monster Squad, che vede un gruppo di amate icone dell’orrore mettersi insieme per formare una band heavy metal.

Il mostro di Frankenstein (di nome Frank) e i suoi compagni di band Medusa, Jack O’Lantern, Werewolf e the Bride hanno trascorso gli ultimi secoli nascosti nel castello di Dracula, all’insaputa del loro ospite addormentato. Ma dopo che una prova della band sfugge di mano e sveglia il temibile vampiro, il gruppo viene cacciato dal castello e costretto a mettersi in viaggio. Mentre Frank e la band si esibiscono in tournée, si ritrovano a combattere groupie impazzite, cacciatori di mostri e altre creature della cripta in un racconto cupamente comico e “death metal”.

Monsters of Metal è una proprietà originale di Opus Comics, l’editore dietro la serie di fumetti bestseller Death Dealer, basata sull’artwork originale di Frank Frazetta. Luis Guaranga ha creato i disegni per il suo primo numero, con Ryan Christensen che ha realizzato le sue copertine.

Howden e Leon hanno scritto la sceneggiatura per l’adattamento del lungometraggio, che Incendium produrrà come il primo di una serie di titoli in fase di sviluppo per il cinema e la televisione, con altri che verranno presto annunciati. Leon produrrà anche per conto di Incendium.

“Lavorare con Llexi e il team è stato fantastico”, ha affermato Howden. “Sono fanatici delle sottoculture metal e horror e non vogliono annacquarlo, creando storie strabilianti per gruppi musicali affermati pur rimanendo fedeli ai loro marchi. Ci dedichiamo tutti alla produzione di intrattenimento che sembri genuino per i fan più accaniti e che sia un’ottima introduzione ai generi per un pubblico più ampio. Non vedo l’ora di affondare i denti in questo film!”

