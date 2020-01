Moon Knight: Dracula farà un’apparizione nello show?

Lo sviluppo di Moon Knight prosegue in vista di un presunto avvio della produzione nella seconda parte del 2020.

Secondo precedenti rapporti, Werewolf By Night sarebbe in procinto di comparire nello show e ora, nuove indiscrezioni suggeriscono che un altro personaggio farà la sua apparizione dal lato horror del mito Marvel.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Dracula apparirà nello show Disney + – un’inclusione appropriata mentre lo show farà conoscere i fan ad alcuni dei personaggi più oscuri della Marvel, prima che il Blade di Mahershala arrivi nei cinema.

Lo scooper non ha detto come verrà introdotto esattamente Dracula, se il personaggio sarebbe stato l’antagonista, o praticamente qualsiasi altro dettaglio diverso dal fatto che secondo lui il Signore dei Vampiri esisterà nell MCU. Ovviamente il tutto è da prendere con le dovute pinze, ma se lo scoop si rivelasse accurato – cosa che potrebbe non essere – non sarebbe la prima volta che Dracula comparirà al cinema sotto il marchio Marvel, infatti Dominic Purcell ha interpretato il personaggio in Blade: Trinity al fianco di Wesley Snipes.

Con l’apparizione di Dracula, si potrebbe pensare che prima o poi verrà aperta la strada all’apparizione di Blade, specialmente se il personaggio funge da antagonista. In effetti, Dracula potrebbe essere l’unica cosa ad unire Moon Knight e Blade. Ad ogni modo, lo showrunner di Moon Knight, Jeremy Slater, afferma che i fan devono tenersi pronti per qualcosa di epico.

