Moon Knight: Ethan Hawke rivela che Oscar Isaac l’ha aiutato ad avere la parte

Ethan Hawke ha parlato della star di Moon Knight, Oscar Isaac, per ringraziarlo del il suo casting per la serie Marvel Studios. Era a Late Night with Seth Myers per promuovere il suo nuovo libro, ma hanno parlato nche del suo ingresso nel MCU. Fra le chiacchiere si è scoperta una storia piuttosto interessante.

Hawke ha rivelato che i due attori vivono abbastanza vicini l’uno all’altro a Brooklyn, New York. Fondamentalmente, un momento caffè nel quartiere ha portato Isaac ad incontrare Hawke, e a quanto pare sono andati subito d’accordo. Non è passato molto tempo prima che l’attore di Star Wars chiedesse agli sviluppatori della serie Moon Knight si farlo partecipare, e da lì le cose si intensificarono.

Hawke recita dal 1985, ma dice che il MCU è diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima. Chi sapeva che una conversazione di fronte ad una caffè si sarebbe trasformata nella partecipazione di Hawke alla serie Marvel? L’universo è imprevedibile.

“Beh, ne ho sentito parlare da Oscar Isaac, che vive a tre isolati da me a Brooklyn”, ha rivelato. “Ero in una caffetteria. È venuto da me, mi ha detto: ‘Ehi, mi è piaciuto molto The Good Lord Bird’. Ero tipo: ‘Ehi, bello, mi piace molto il tuo lavoro. Sei incredibile’. E lui ha risposto del tipo: ‘Ehi, vuoi essere in Moon Knight con me?’. Così ho detto sì, ed il resto è storia.”

Myers ha finito per chiedere a Hawke in che modo i film Marvel fossero diversi da qualsiasi altra cosa nella sua carriera. L’attore ha tirato fuori la battuta perfetta parlato dei “cecchini della Marvel” e di quanta segretezza ognuno di questi progetti ha attorno.

“Una delle cose che lo ha reso diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima, è che ho dovuto firmare tipo 10.000 accordi di non divulgazione su ciò che avrei e non avrei detto, cosa che non ho mai fatto”, ha scherzato l’attore. “E io non rispetto e non onoro. Quindi, sono felice di parlarne qui con te. Però non posso dire niente.”

Fonte

