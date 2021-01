Moon Knight: il direttore della fotografica conferma Oscar Isaac nel ruolo da protagonista

Nel 2019, come sicuramente ricorderete, al D23 Expo i Marvel Studios annunciarono tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ che si sarebbero collegato al Marvel Cinematic Universe. Adesso abbiamo informazioni più dettagliate su quasi tutti questi progetti, ma una rimaneva nell’ombra, Moon Knight.

Adesso, a quanto pare grazie al direttore della fotografica Gregory Middleton (Watchmen, Il Trono di Spade, Smallville), possiamo donarvi una piccola informazione circa la serie. A seguito di una notizia riportata da Deadline, che lasciava intendere Oscar Isaac sarebbe stato in trattative per vestire i panni del protagonista, adesso pare che la cosa sia stata confermata.

Attraverso un post su Instagram il direttore della fotografica ha annunciato la cosa, oltre ovviamente al suo coinvolgimento nello sviluppo della serie.

Per adesso si sa poco altro riguardo la serie, se non che la data d’uscita dovrebbe essere fissata per il 2022, e sarà bene tenere i pieni ben fissati a terra, soprattutto dopo le notizie inerenti a She-Hulk, che hanno confuso molto i fan. Aspettiamo ulteriore conferma.

Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. Appare per la prima volta (in un racconto in due parti) sulle pagine di Werewolf by Night (prima serie) n. 32 (agosto 1975). Lotta contro gli infernali.

Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 89ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. In italiano è stato inizialmente presentato con il nome Lunar. Marc Spector ha usato tre nomi falsi per non rivelare la propria vera identità: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol.

Moon Knight è una serie Marvel Studios / Disney+ creata e scritta da Jeremy Slater. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni riguardo la serie, se non che la prima stagione (di cui non si sa ancora l’uscita) sarà composta da sei episodi.

