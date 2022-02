Moon Knight: Kevin Feige ed Oscar Isaac parlano della serie come terreno fertile per correre rischi

Se guardi da vicino le nuove scintillanti copertine di Moon Knight di Empire, noterai qualcosa in lui che è raro per un eroe del MCU.

Non è il fatto che sia coperto di bende, o che abbia simboli simili a geroglifici sul suo mantello (certamente non comuni nel pantheon Marvel). No, è che se guardi le sue nocche e sulla punta delle sue armi a forma di luna crescente, troverai mascchie di sangue.

La serie Disney+ del MCU – con Oscar Isaac nei panni del vigilante notturno con disturbo dissociativo dell’identità e un debole per l’egittologia – è uno spettacolo che, in tutti i sensi, mira a prenderti a pugni.

C’è un lato più dark in Moon Knight – alias Steven Grant, alias Marc Spector – da cui il capo della Marvel Kevin Feige ha deciso di non tirarsi indietro.

“È brutale”, dice Feige a Empire, citando il servizio di streaming come uno spazio per espandere il tutto. “È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere i confini che si spostano su ciò che siamo in grado di fare. Ci sono momenti [nella serie] in cui Moon Knight si lamenta su un altro personaggio, ed è forte e brutale, e la reazione istintiva è: ‘Ci tireremo indietro?’. No. Non ci siamo tirati indietro. C’è un cambio di tono. Questa è una cosa diversa. Questo è Moon Knight.”

Non sono solo i pugni insanguinati di Moon Knight a segnare un nuovo inizio per il MCU: per esempio, il suo set di poteri è legato a una divinità egizia nota come Khonshu. Ma è anche uno spettacolo che sembra destinato ad affrontare in modo sensibile la condizione di salute mentale del suo personaggio centrale.

“È rischioso”, ammette Isaac. “È un eroe oscuro e le cose con cui abbiamo a che fare sono molto diverse. Ma poiché è una serie limitata, piuttosto che un film, la pressione non è la stessa. Siamo in grado di correre più rischi.”

Qui sotto potete vedere una nuova immagine:

🚨 EXCLUSIVE IMAGE ALERT 🚨 Marvel's #MoonKnight is "brutal", Kevin Feige tells Empire: "We're not pulling back." READ MORE: https://t.co/A4hYVWrPXv pic.twitter.com/2VPJAEUklp — Empire Magazine (@empiremagazine) February 12, 2022

“Una nuova serie d’azione e avventura in giro per il mondo, con un vigilante complesso che soffre di un disturbo dissociativo dell’identità.

Le identità multiple che vivono dentro di lui si trovano catapultate in una guerra mortale tra divinità sullo sfondo dell’Egitto moderno e antico.”

Nel cast Oscar Isaac nel ruolo di Marc Spector/Jake Lockley/Steven Grant/Moon Knight, Gaspard Ulliel nel ruolo di Anton Mogart/Midnight Man, May Calamawy come un personaggio da confermare, Ethan Hawkee Loic Mabanza come personaggi da confermare. Secondo alcuni rumor nella serie compariranno anche Emily VanCamp di ritorno nel ruolo di Sharon Carter.

Moon Knight è stato scritto e sviluppato dallo scrittore Jeremy Slater (The Umbrella Academy). Gli episodi sono diretti dal regista egiziano Mohamed Diab e dal duo Justin Benson e Aaron Moorhead. Oltre a guidare la serie, Isaac è anche produttore esecutivo.

“Moon Knight – presentato nel 1975 in Werewolf di Night No.32 – è l’alter ego vigilante del mercenario Marc Spector, ma in realtà è più complicato di così: Spector ha anche un paio di altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che possono essere o meno personalità separate e alternative, e lo stesso può valere per Khonshu, la divinità egizia che guida Spector attraverso le sue avventure in costume, o è un frutto della sua immaginazione. Negli ultimi anni è emersa un’altra persona: Mr. Knight, un consulente di polizia che si veste di bianco e indossa una maschera mentre risolve crimini dal sapore insolito“.

La serie uscirà il 30 marzo 2022 su Disney +.

