Moon Knight: la produzione della serie Disney + dovrebbe cominciare a novembre

Le produzioni cinematografiche e televisive dovranno riaprire ad un certo punto, e sembra che Disney e Marvel stiano cercando di iniziare la produzione sulla loro tanto attesa serie Disney + su Moon Knight il 16 novembre.

La serie avrebbe dovuto iniziare le riprese quest’estate, ma novembre sembra un momento più sicuro per iniziare a lavorare. Immagino che molte altre produzioni riapriranno in autunno.

Il rapporto arriva da Production Weekly, in cui si afferma anche che Moon Knight è stato impostato con il titolo provvisorio “Good Faith”, e la produzione è programmata per il 26 settimane.

La sinossi della serie recita: “Moon Knight – presentato nel 1975 in Werewolf di Night No.32 – è l’alter ego vigilante del mercenario Marc Spector, ma in realtà è più complicato di così: Spector ha anche un paio di altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che possono essere o meno personalità separate e alternative, e lo stesso può valere per Khonshu, la divinità egizia che guida Spector attraverso le sue avventure in costume, o è un frutto della sua immaginazione. Negli ultimi anni è emersa un’altra persona: Mr. Knight, un consulente di polizia che si veste di bianco e indossa una maschera mentre risolve crimini dal sapore insolito“.

Il capo della squadra di sceneggiatori di Moon Knight è Jeremy Slater (The Umbrella Academy). Uno degli scrittori che ha recentemente contribuito ad aiutare è Beau DeMayo, noto per il suo lavoro in The Originals e The Witcher.

Si dice anche che Moon Knight si legherà al film Marvel su Blade e anche Werewolf by Night, Stained Glass Scarlet e Dracula potrebbero essere coinvolti nella storia.

