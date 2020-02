Moon Knight: le riprese della serie si spostano a novembre ad Atlanta

Stando a GWW, la serie Disney + su Moon Knight dei Marvel Studios ha una nuova data d’uscita e luogo di inizio delle riprese.

La produzione dello show Disney + inizierà a metà novembre ai Pinewood Studios di Atlanta, in Georgia. Inizialmente si pensava che la serie avrebbe iniziato le riprese ad agosto ai Pinewood Studios nel Regno Unito. Anche gli altri show dei Marvel Studios stanno affrontando la propria produzione ad Atlanta, come The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Moon Knight seguirà le avventure di Marc Spector, un uomo con disturdo dissociativo della personalità che crede di essere resuscitato e dotato di poteri dal dio egiziano Knoshu.

Il casting per il ruolo principale si sta già riscaldando, con la Marvel alla ricerca di un attore simile a Zac Efron, come ormai sappiamo dalle varie informazioni trapelate.

Jeremy Slater, noto per il suo lavoro in The Exorcist di FOX e Umbrella Academy di Netflix, sarà lo showrunner. Non c’è ancora una data d’anteprima, ma con queste nuove informazioni di produzione suggerirebbero l’uscita possa esser fissata per dicembre 2021 o primavera 2022.

