Moon Knight: Marvel annuncia ufficialmente Oscar Isaac come protagonista della serie

Oscar Isaac sta ufficialmente per diventare parte del MCU.

Sette mesi dopo che vi abbiamo dato la notizia che Oscar Isaac era in trattative per recitare nella prossima serie Disney Plus dei Marvel Studios, Moon Knight, la Marvel ha finalmente confermato che l’attore 42enne sarà il protagonista del progetto.

Naturalmente, la Marvel lo ha fatto tramite un tweet che recita, “WE ARE MOONKNIGHT – Oscar Isaac” – un tocco di classe davvero interessante, visto e considerato che il personaggio di Isaac – il soldato d’élite e mercenario Marc Spector – ha personalità multiple e distinte, che lui sviluppa dopo essere diventato l’incarnazione di Khonshu, il dio egizio della luna.

Qui sotto il tweet:

Non è chiaro il motivo per cui alla Marvel ci sia voluto così tanto tempo per confermare uno dei segreti peggio custoditi di Hollywood, al di là della propensione generale dello studio a fare annunci ufficiali nel proprio programma.

A marzo, la star di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan ha persino menzionato che Isaac avrebbe recitato in Moon Knight durante una conferenza stampa virtuale per la serie Disney Plus, che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, presente anche lui, non ha contraddetto. Indipendentemente da ciò, questo tweet rimane la prima parola ufficiale dello studio.

Questo sarà il secondo tentativo dell’attore con un personaggio Marvel, dopo aver interpretato Apocalisse in X-Men: Apocalisse del 2016 per la 20th Century Fox. Isaac apparirà in seguito nell’epico film di fantascienza Dune per la Warner Bros., e ha interpretato il pilota Poe Dameron nella più recente trilogia di Star Wars per la società sorella della Marvel, la Lucasfilm.

