Moon Knight: May Calamawy rivela un curioso retroscena dell’incontro tra Layla e Taweret

L’attrice May Calamawy rivela che sono state apportate alcune modifiche dell’ultimo minuto prima di filmare l’incontro di Layla e Taweret nell’episodio 6 di Moon Knight.

La serie segue il personaggio di Steven Grant mentre lotta con la perdita di memoria prima di rendersi conto di condividere il suo corpo con qualcun altro – Mark Spector. Moon Knight ha introdotto diversi nuovi personaggi nel canone MCU, come Arthur Harrow, Layla El-Faouly e la loro interpretazione della dea egizia della fertilità, Taweret.

La storia nel mondo reale di Taweret risale al 3000 aC circa, dove era profondamente rispettata come protettrice delle donne e delle famiglie. È spesso raffigurata con una testa di ippopotamo, le braccia e le zampe di un leone e le gambe e la coda di un coccodrillo. La rappresentazione del dio egizio Taweret nel MCU ha fatto la sua prima apparizione in Moon Knight, doppiata da Antonia Salib, sebbene la sua apparizione sullo schermo sia gestita dal dipartimento VFX.

L’attrice ha recentemente condiviso un post che mostra l’aspetto di Taweret prima del montaggio, con una testa scolpita attaccata a un palo che sovrasta gli attori e Salib nelle vicinanze che fornisce la sua voce – un modo molto classico di fare forma a personaggi in CGI.

Questo era lo stesso processo che doveva essere utilizzato per il primo incontro tra Layla e Taweret, ma il regista dell’episodio 6 di Moon Knight, Mohamed Diab, aveva un’idea diversa. Calamawy ha detto a TheWrap (via SR) di aver deciso che un incontro faccia a faccia non si adattava bene a ciò che stava cercando di fare, e invece ha chiesto a Calamawy di interpretare entrambi i ruoli come se fosse posseduta. Solo mezz’ora prima delle riprese, Diab le si avvicinò per dirle del suo cambio di programma, e senza tempo per prepararsi, Calamawy riuscì a tirare fuori la scena, saltando avanti e indietro tra Layla e Taweret discutendo i termini dell’essere un avatar.

“Sapete, ho scoperto che dovevo farlo 30 minuti prima di farlo. Perché inizialmente Antonia Salib, che interpreta Taweret, era sul set. Stava per essere nella stanza con Layla, e poi Mohamed Diab viene da me nella roulotte mentre mi sto preparando e dice: ‘Sai, ci ho pensato, e in realtà lei deve parlare attraverso te’. E davvero non sapevo cosa significasse. Ero tipo: ‘Vuoi che imiti qualcuno che all’improvviso viene posseduto da Taweret?”, e lui ha risposto: ‘Sì, fantastico’, e mi ha lasciata li. Non ho avuto tempo per pensare. E a volte mi chiedo come sarebbe stato se avessi avuto il tempo per prepararmi meglio. Mi sono buttata nella scena improvvisando, ed è stata probabilmente l’esperienza più liberatoria dell’intero spettacolo per me.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...