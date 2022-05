Moon Knight: Oscar Isaac e Mohamed Diab discutono del possibile futuro della serie

La star di Moon Knight, Oscar Isaac, ha alcune notizie deludenti circa lo stato dello sviluppo di una seconda stagione.

La questione di una stagione 2 per Moon Knight è diventata un argomento molto dibattuto sui social media all’inizio di questa settimana in vista dell’ultimo episodio. I Marvel Studios hanno condiviso un trailer finale di Moon Knight che originariamente utilizzava la dicitura “finale di serie”. Il tweet che includeva il trailer è stato quindi cancellato ed è stato pubblicato un nuovo post che si riferisce all’episodio di Moon Knight come a un “finale di stagione”, che ha portato alla discussione se lo spettacolo Marvel fosse o meno una serie limitata o se fosse pronto a continuare con puntate future.

Sfortunatamente, Oscar Isaac sta gettando acqua fredda sull’idea di una seconda stagione, confermando che non ci sono piani in questo momento per una seconda stagione di Moon Knight.

“Sai, penso che l’abbiamo affrontata come se questa fosse la storia”, ha detto Isaac a RadioTimes. “Abbiamo messo tutto sul tavolo con questa storia. Non ci sono assolutamente piani ufficiali per continuarla. Penso che dipenda dalla storia.”

Il sito prosegue affermando che secondo quanto riferito, Isaac ha un contratto solo per una stagione. Tuttavia, la star ha ammesso che gli è piaciuto girare la serie ed è disponibile a interpretare nuovamente Marc Spector e Steven Grant.

“Detto questo, amo essere Steven”, ha detto. “Lo adoro. È proprio divertente essere lui. Quindi, sai, se ci fosse una storia che avesse davvero un senso, sarei felice di farne parte.”

Ethan Hawke (Arthur Harrow) e May Calamawy (Layla El-Faouly) hanno sostenuto i sentimenti di Oscar Isaac di non conoscere il futuro di Moon Knight, mantenendo allo stesso tempo la porta aperta per un possibile ritorno.

I Marvel Studios hanno concesso una seconda stagione solo a una delle loro serie Disney+, e quella era Loki con Tom Hiddleston. La serie ha aperto le porte del multiverso e ha spinto in avanti la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. L’ultima serie dei Marvel Studios, Moon Knight, ha appena concluso una fantastica prima stagione lasciando aperto il finale per sviluppare un’altra stagione, ma nulla è stato ufficialmente annunciato.

Sembra che anche le persone dietro le quinte della serie non abbiano idea di cosa accadrà dopo. Parlando con Deadline, Mohamed Diab e Grant Curtis hanno rivelato che il destino della serie è attualmente in un limbo.

“Non sappiamo se ci sarà una prossima stagione. La Marvel non segue un modo convenzionale di sviluppare i propri progetti, quindi anche se a loro piace il personaggio e vogliono estendere il mondo, potrebbe venir sviluppata una seconda stagione come anche un film a sé stante, o il personaggio potrebbe unirsi al viaggio di un altro supereroe”, ha detto Diab. “Sono tenuto all’oscuro, proprio come i fan. Non abbiamo mai discusso del fatto che potesse esserci una stagione 2, ma un giorno ci sarà un’espansione, ma non so come sarà.”

