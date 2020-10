Moon Knight: Oscar Isaac in trattative per il ruolo in una serie Marvel / Disney+

Da qualche tempo i fan Marvel stanno chiedendo a gran voce una trasposizione su grande o piccolo schermo di uno dei supereroi meno conosciuti al grande pubblico: Moon Knight.

Personaggio misterioso, da molti ritenuto la controparte marvelliana di Batman (anche se sappiamo benissimo essere Daredevil, ma questa è una discussione per altre sedi), finalmente avrà il suo show sulla piattaforma di Disney+, insieme a tante altre serie targate Marvel Studios. Serie che sarà scritta da un team di sceneggiatori capitanati da Jeremy Slater, noto per il suo lavoro su Umbrella Academy di Netflix, e che sembra abbia trovato il suo attore protagonista.

Stando a quanto riportano diverse testate giornalistiche, l’attore Oscar Isaac è in trattativa per ottenere il ruolo di Moon Knight all’interno della serie omonima.

Attualmente l’attore non è ancora stato preso per il ruolo, ma secondo me ci sono buone probabilità di vederlo in azione nei panni di questo personaggio. Sarebbe anche un’ottima scelta, in quanto Isaac ha già dimostrato ampiamente di essere un ottimo attore lavorando con registi quali Nicolas Winding Refn, i fratelli Coen, Alex Garland e per non parlare del suo ruolo nella trilogia sequel di Star Wars, nella quale ha interpretato Poe Dameron.

Sappiamo anche che nel MCU pochi degli attori principali hanno avuto modo di dare libero sfogo alla propria creatività, ma trattandosi di un prodotto per il piccolo schermo è probabile che si possa osare un pochino di più, un po’ alla The Mandalorian.

Moon Knight è una serie Marvel Studios / Disney+ creata e scritta da Jeremy Slater. Attualmente non si hanno ulteriori informazioni riguardo la serie, se non che la prima stagione (di cui non si sa ancora l’uscita) sarà composta da sei episodi e che Oscar Isaac potrebbe interpretare il protagonista.

