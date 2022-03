Moon Knight: Oscar Isaac rivela perché ha accettato il ruolo del vigilante

Moon Knight sarà ufficialmente rilasciato la prossima settimana su Disney+ e la promozione della serie sta aumentando.

Oscar Isaac ammette che si è parlato di lui che sarebbe stato coinvolto nel MCU ben prima del suo casting per il ruolo di Moon Knight. Isaac è già stato in un progetto Marvel, ma era al di fuori del MCU; ha interpretato il cattivo titolare dalla pelle blu in X-Men: Apocalisse del 2016. Oltre a ciò, Isaac ha lasciato il segno in un altro importante franchise di Hollywood quando ha interpretato il pilota di successo Poe Dameron in tre film di Star Wars. A causa di entrambe queste opportunità, non era del tutto chiaro se l’attore amato dai fan sarebbe mai stato interessato a entrare nel MCU.

La risposta, si scopre, è sì. Isaac è stato scelto per il ruolo di Marc Spector, alias Moon Knight, alla fine del 2020 e guiderà il suo show Disney+, che inizierà la prossima settimana.

Screen Rant era presente alla premiere di Moon Knight e ha avuto la possibilità di parlare con Isaac del suo debutto nel MCU. Menzionando i vari fanta-casting che sono emersi per Isaac nel corso degli anni, all’attoe è stato chiesto quante volte i capi del MCU hanno parlato con lui e cosa gli ha fatto dire di sì a Moon Knight. Isaac ha ammesso che sì, i capi del MCU gli hanno parlato più volte, ma c’è stato qualcosa di particolare che gli ha fatto accettare questo ruolo.

“È successo un paio di volte, ok, non ho intenzione di mentire. Volevo, voglio dire, Kevin, quel ragazzo è un genio. Ed è anche così appassionato. E questo è successo a me, e dopo aver parlato con lui e aver sentito che sarebbe stata una vera collaborazione creativa, ho pensato che c’era proprio un’opportunità unica per studiare questo personaggio.”

Inoltre, la Disney ha rivelato numerose clip e featurette, con una che rivela una nuova creatura che non sembra essere identificata. Ora una nuova featurette anticipa il prossimo speciale di Halloween dei Marvel Studios con Gael Garcia Bernal attraverso un piccolo easter egg appena visibile.

Il prossimo speciale di Halloween dei Marvel Studios si concentrerà su Werewolf By Night, che sarà interpretato da Garcia Bernal, con la regia del compositore di The Batman, Michael Giacchino. La serie vedrà anche Laura Donnelly in un ruolo sconosciuto. La serie viene anticipata in una nuova featurette per la prossima serie Moon Knight.

Potete guardare il video qui sotto:

“Una nuova serie d’azione e avventura in giro per il mondo, con un vigilante complesso che soffre di un disturbo dissociativo dell’identità.

Le identità multiple che vivono dentro di lui si trovano catapultate in una guerra mortale tra divinità sullo sfondo dell’Egitto moderno e antico.”

Nel cast Oscar Isaac nel ruolo di Marc Spector/Jake Lockley/Steven Grant/Moon Knight, Gaspard Ulliel nel ruolo di Anton Mogart/Midnight Man, May Calamawy come un personaggio da confermare, Ethan Hawkee Loic Mabanza come personaggi da confermare. Secondo alcuni rumor nella serie compariranno anche Emily VanCamp di ritorno nel ruolo di Sharon Carter.

Moon Knight è stato scritto e sviluppato dallo scrittore Jeremy Slater (The Umbrella Academy). Gli episodi sono diretti dal regista egiziano Mohamed Diab e dal duo Justin Benson e Aaron Moorhead. Oltre a guidare la serie, Isaac è anche produttore esecutivo. “Moon Knight – presentato nel 1975 in Werewolf di Night No.32 – è l’alter ego vigilante del mercenario Marc Spector, ma in realtà è più complicato di così: Spector ha anche un paio di altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che possono essere o meno personalità separate e alternative, e lo stesso può valere per Khonshu, la divinità egizia che guida Spector attraverso le sue avventure in costume, o è un frutto della sua immaginazione. Negli ultimi anni è emersa un’altra persona: Mr. Knight, un consulente di polizia che si veste di bianco e indossa una maschera mentre risolve crimini dal sapore insolito“. La serie uscirà il 30 marzo 2022 su Disney +.

Mi piace: Mi piace Caricamento...