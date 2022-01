Moon Knight: un nuovo teaser annuncia l’arrivo del trailer per lunedì

Moon Knight si mostrerà con un primo trailer su ABC durante i playoff della NFL questo lunedì.

Si dice che la serie Disney+ arriverà più velocemente del previsto e sembra che quei rumor potrebbero avere un certo peso. Sulla rete questo fine settimana, un promo per il programma televisivo del MCU è andato in onda, mostrando alcune scene dalla serie, e mandando in visibilio i fan.

Non si sa molto sulla trama dello spettacolo di prossima uscita. Qui sotto potete dare un’occhiata al promo:

Tune in MONDAY for the world trailer premiere of the all-new @disneyplus original series, @marvelstudios’ #MoonKnight 🌙 during the NFL Super Wild Card matchup on @espn/@abcnetwork. pic.twitter.com/p248BIAcM7 — Hulu (@hulu) January 15, 2022

Moon Knight è una serie Marvel Studios / Disney+ creata e scritta da Jeremy Slater.

“Moon Knight – presentato nel 1975 in Werewolf di Night No.32 – è l’alter ego vigilante del mercenario Marc Spector, ma in realtà è più complicato di così: Spector ha anche un paio di altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che possono essere o meno personalità separate e alternative, e lo stesso può valere per Khonshu, la divinità egizia che guida Spector attraverso le sue avventure in costume, o è un frutto della sua immaginazione. Negli ultimi anni è emersa un’altra persona: Mr. Knight, un consulente di polizia che si veste di bianco e indossa una maschera mentre risolve crimini dal sapore insolito“.

Attualmente non si hanno ulteriori informazioni riguardo la serie, se non che la prima stagione (di cui non si sa ancora l’uscita) sarà composta da sei episodi.

Nel cast Marc Spector / Moon Knight è interpretato da Oscar Isaac, Gaspard Ulliel è Anton Bogart / Midnight, e sono presenti pure Ethan Hawke, May Calamawy, Dina Shihabi. Fanno parte del cast anche Alex Cobb e Loic Mabanza in ruoli non ancora annunciati.

La serie dovrebbe arrivare su Disney + nel 2022.

