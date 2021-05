Moonfall di Roland Emmerich ha ottenuto finalmente una data di rilascio

Moonfall di Roland Emmerich ha ottenuto finalmente una data di rilascio fissata per febbraio 2022.

Emmerich si è affermato come maestro del disaster movie a partire dal suo film epico del 1996, Independence Day. Il regista ha continuato poi col genere in Godzilla del 1998, The Day After Tomorrow del 2004, 2012 del 2009 e Independence Day: Resurgence del 2016.

Ovviamente Emmerich non realizza esclusivamente film catastrofici. Lungo la strada si è anche dilettato in film di guerra con The Patriot del 2000, epopee storiche come 10.000 aC del 2008 e persino drammi artistici come Anonymous del 2011. Ma ovviamente sarà sempre associato ai film catastrofici e questo è il genere a cui tornerà con la sua prossima fatica, Moonfall.

Dopo aver messo l’umanità contro gli alieni, i kaiju, le devastazioni del cambiamento climatico e un’apocalisse predetta dai Maya, la più recente minaccia di Emmerich alla vita sulla terra è la Luna stessa. In Moonfall, la Luna viene misteriosamente sbalzata dalla sua orbita e scaraventata verso la Terra. Solo una coppia di astronauti (Halle Berry e Patrick Wilson) e un teorico della cospirazione (John Bradley) sanno come salvare l’umanità dalla distruzione, ma hanno solo poche settimane per fermare il cataclisma.

Quando finalmente arrivano sulla Luna, scoprono che il satellite nasconde un mistero più profondo di quanto chiunque potesse immaginasse.

In effetti, il ritorno di Emmerich al genere dei film catastrofici sembra esattamente il tipo di cosa che i suoi fan desideravano ardentemente. Come riportato da Deadline, Lionsgate scatenerà Moonfall e tutto il suo caos il 4 febbraio 2022. Nessun altro film importante è previsto per quella data, quindi per ora Moonfall ha il fine settimana tutto per sé. Morbius di Sony esce la settimana prima, mentre Death On the Nile della 20th Century Studios arriva la settimana successiva.

