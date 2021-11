Moonfall: ecco il primo trailer del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

Allacciatevi le cinture, perché il maestro del disaster movie, Roland Emmerich, è tornato con Moonfall.

Il regista tedesco ha realizzato un nuovo film parte della sua collana di pellicole dove il mondo viene sconvolto da disastri, i cosiddetti “disaster movie”. Il film si intitola Moonfall e Lionsgate ha rilasciato un trailer completo che ci permette di dare un primo sguardo approfondito dopo il teaser di un mese fa.

Potete vederlo qui sotto:

Qui sotto potete vedere anche una serie di screenshot:

E un poster promozionale:

Non solo la luna è in rotta di collisione con la Terra, ma c’è un segreto mortale dietro di essa, e una forza che è stata trovata sulla Luna è stata scatenata e sta producendo caos. Nessuno è al sicuro, ma non c’è da preoccuparsi perché alcuni impavidi eroi interpretati da Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley sono al lavoro per salvarci.

In Moonfall, vediamo la luna in rotta di collisione contro la Terra. Viene spiegato che “una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita e la fa precipitare verso il pianeta Terra”. Nella storia “con poche settimane prima dell’impatto e il mondo sull’orlo dell’annientamento, l’esecutivo della NASA ed ex astronauta Jo Fowler (Berry) è convinta di avere la chiave per salvarci tutti – ma solo un astronauta del suo passato, Brian Harper (Wilson) e un teorico della cospirazione KC Houseman (Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutto ciò che amano, solo per scoprire che la nostra Luna non è ciò che pensiamo che sia.

Moonfall arriva nei cinema il 4 febbraio 2022.

