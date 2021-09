Moonfall: ecco il teaser trailer del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

Il regista tedesco Roland Emmerich è noto per i suoi film catastrofici, e dopo essersi fatto da parte con Geostorm, ecco il trailer del nuovo film che lo vede alla regia, Moonfall.

Oltre a dirigere Moonfall, Emmerich è anche uno degli sceneggiatori, insieme a Harald Kloser e Spenser Cohen, e anche un produttore, responsabilità che condivide con Kloser.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer:

Moonfall ci introduce a una “forza misteriosa che costringe la Luna fuori dalla sua orbita, mandandola in una rotta di collisione che promette di porre fine alla vita come la conosciamo”, si legge nella sinossi ufficiale. “Mancano solo poche settimane all’impatto e il mondo si avvicina alla fine, l’esecutivo della NASA ed ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di possedere la chiave della salvezza, ma solo un astronauta del suo passato, Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico della cospirazione KC Houseman (John Bradley) ci credono. Questi improbabili eroi metteranno in scena una missione impossibile nello spazio, lasciando indietro tutte le persone che amano, solo per scoprire che la “nostra” Luna non è proprio quello che sembra”.

Il trailer mostra lo svolgersi dell’apocalisse lunare accompagnata da estratti audio dal famoso discorso del 1962 del presidente John F. Kennedy al Rice Stadium, dove disse: “Ma perché, alcuni chiedono, la Luna? Perché scegliere questo come nostro obiettivo? E potrebbero anche chiedersi perché scalare le montagne più alte? Perché, 35 anni fa, sorvolammo l’Atlantico? Abbiamo scelto di viaggiare sulla luna e fare tutte le altre cose, non perché siano facili, ma perché sono difficili”.

Moonfall sarà presentato in anteprima il 4 febbraio 2022 (negli Stati Uniti e nel Regno Unito), in Italia non sappiamo ancora quando uscirà.

