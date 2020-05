Moonfall: Halle Berry entra nel cast del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

Lionsgate ha annunciato martedì che il premio Oscar Halle Berry reciterà nel prossimo epico disaster movie del regista Roland Emmerich, Moonfall.

Anche Josh Gad di Frozen sarà protagonista del film, che inizierà le riprese alla fine di quest’anno a Montreal.

Ecco la sinossi ufficiale della trama di Moonfall, che Emmerich ha anche scritto insieme agli sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen:

“In Moonfall, una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la fa sfrecciare in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Con poche settimane prima dell’impatto e contro ogni previsione, una squadra di emeraginati lancia un impossibile, ultima, folle missione nello spazio, lasciando alle spalle tutti coloro che amano e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall’annientamento”.

Berry interpreterà “un astronauta della NASA trasformata in amministratore la cui precedente missione spaziale porta un indizio su un’imminente catastrofe”. In precedenza ha interpretato un astronauta nella serie televisiva della CBS Extant.

Scritto da Emmerich, Harald Kloser (co-sceneggiatore di 2012 e di 10.000 a.C.) e Spenser Cohen (Extinction), Moonfall seguirà il corso caotico degli eventi dopo che la luna esce dalla sua orbita per via di una forza misteriosa ed entra in roytta di collisione con la Terra. Poche settimane prima del suo impatto devastante, una squadra viene inviata in missione per atterrare sulla superficie lunare nel tentativo di salvare il mondo.

Moonfall è nelle mani creative di Emmerich, che ha fissato l’obiettivo di iniziare la produzione questo autunno. Man mano che la data di produzione si avvicina, verranno svelati ulteriori dettagli, tra cui i membri del cast che si uniranno a Gad. Dato il talento di Emmerich nel rappresentare la distruzione di massa ed il coinvolgimento di Gad, senza dubbio i tempi saranno giusti per Moonfall e non stento a credere che potrà essere un successo, sopratutto per tutti gli affezionati del regista tedesco e del genere in generale, che negli ulitmi anni ha subito una battuta d’arresto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...