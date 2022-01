Moonfall: il nuovo trailer ed alcune dichiarazioni ci portano dentro il nuovo film di Roland Emmerich

Potrebbe essere il più antico avvertimento della storia: “Il cielo sta cadendo!”, e chi meglio di Roland Emmerich avrebbe potuto tradurre questo avvertimento in un film?

Emmerich è un regista che sa un paio di cose sui disastri, avendo precedentemente dato forma alla distruzione per mano del cambiamento climatico in The Day After Tomorrow, di un’invasione aliena in Independence Day e attraverso la profezia del giorno del giudizio in 2012.

Con il suo ultimo film, Moonfall, Emmerich sperimenta un diverso tipo di apocalisse: e se la luna stesse cadendo dal cielo? Inoltre, e se la luna fosse davvero la dimora di una creatura vivente di potere e malevolenza sconosciuti? Il nuovo trailer di Moonfall è stato pubblicato giovedì, e grazie a EW possiamo riportarvi anche alcune parole dette dal regista in persona riguardo il film, che secondo noi anticipano un po’ troppo.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Allerta spoiler sul nuovo film di Roland Emmerich

Emmerich afferma di aver avuto l’idea di Moonfall quando ha letto “Who Built the Moon?” di Christopher Knight e Alan Butler. Quel libro relativamente oscuro è stata la prima volta che il regista ha incontrato “l’idea che forse la luna non è ciò che pensiamo che sia, che è costruita piuttosto che naturale”. Potrebbe effettivamente essere una megastruttura simile a una sfera di Dyson?

“Alcune persone credono che le megastrutture siano un involucro costruito attorno a una stella”, afferma Emmerich. “Enormi, enormi strutture che sono più o meno come una gabbia attorno a una stella catturata.”

Cosa sapeva la NASA della luna e quando ci sono atterrati sopra? Questo è ciò che il funzionario senior della NASA Jocinda Fowler (Halle Berry) vorrebbe sapere. In Moonfall, funzionari fittizi della NASA come Holdenfield (Donald Sutherland) hanno tenuto segreti sulla luna per decenni.

“La NASA sta nascondendo cose ad un livello molto alto perché anche il secondo in comando non lo sa”, dice Emmerich. “È iniziato con l’Apollo 11, dove c’era questo silenzio radio di due minuti. Durante quel periodo, hanno visto la luce emanata dalla superficie della luna. È stato allora che si sono resi conto per la prima volta che la luna era vuota.”

Nonostante il film giochi con teorie del complotto e altre assurdità del genere, la NASA nella vita reale è stata più che felice di aiutare la produzione di Moonfall, stando a quanto detto da Emmerich.

Riguardo al suo approccio questa volta, a quanto pare a Emmerich piace che ognuno dei suoi film catastrofici sia diverso dagli altri.

“2012 riguardava il tentativo di far rivivere il concetto dell’Arca di Noè, e The Day After Tomorrow riguardava il cambiamento climatico. Cerco sempre di mescolare le cose”, spiega Emmerich. “Da un lato, questo è un film catastrofico, ma è anche un film spaziale; parla di esplorazione dello spazio e di fare cose folli come volare all’interno della luna. D’altro canto, sulla Terra, i loro figli si stanno mettendo nei guai seri. È Il meglio di entrambi i mondi.”

Non solo la luna è in rotta di collisione con la Terra, ma c’è un segreto mortale dietro di essa, e una forza che è stata trovata sulla Luna è stata scatenata e sta producendo caos. Nessuno è al sicuro, ma non c’è da preoccuparsi perché alcuni impavidi eroi interpretati da Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley sono al lavoro per salvarci.

In Moonfall, vediamo la luna in rotta di collisione contro la Terra. Viene spiegato che “una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita e la fa precipitare verso il pianeta Terra”. Nella storia “con poche settimane prima dell’impatto e il mondo sull’orlo dell’annientamento, l’esecutivo della NASA ed ex astronauta Jo Fowler (Berry) è convinta di avere la chiave per salvarci tutti – ma solo un astronauta del suo passato, Brian Harper (Wilson) e un teorico della cospirazione KC Houseman (Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutto ciò che amano, solo per scoprire che la nostra Luna non è ciò che pensiamo che sia.

Moonfall arriva nei cinema il 4 febbraio 2022.

