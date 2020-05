Moonfall: Josh Gad prende parte al cast del nuovo film catastrofico di Roland Emmerich

Il thriller spaziale Moonfall ha aggiunto Josh Gad in un ruolo da protagonista.

L’incrollabile carriera di Gad porta con se un elenco di progetti d’alto profilo tra cui Frozen 2, Assassinio sull’Orient Express e La Bella e la Bestia. Di recente, tra i blocchi dovuti al coronavirus, Gad è diventato una sorta di ambasciatore delle web reunion su Internet con la creazione della sua web serie “Reunited Apart”, come anche sull’utilizzo dei social media per leggere storie per bambini.

Ora, Gad è stato scelto per il trasporto nello spazio nell’ultimo thriller catastrofico del regista Roland Emmerich.

Per Variety, Gad è stato scelto per il cast di Moonfall nei panni di KC Houseman, un genio strano e irascibile. Come membro del cast inaugurale dell’ensemble, Gad affronterà l’eccentrico KC Houseman come una sorta di sibilla dagli atteggiamenti bizzarri, il classico personaggio geniale ma a cui nessuno crede, che predice accuratamente che la luna è uscita dalla sua orbita, rendendolo così ossessionato dal nostro satellite naturale.

Scritto da Emmerich, Harald Kloser (co-sceneggiatore di 2012 e di 10.000 a.C.) e Spenser Cohen (Extinction), Moonfall seguirà il corso caotico degli eventi dopo che la luna esce dalla sua orbita per via di una forza misteriosa ed entra in roytta di collisione con la Terra. Poche settimane prima del suo impatto devastante, una squadra viene inviata in missione per atterrare sulla superficie lunare nel tentativo di salvare il mondo.

Moonfall è nelle mani creative di Emmerich, che ha fissato l’obiettivo di iniziare la produzione questo autunno. Man mano che la data di produzione si avvicina, verranno svelati ulteriori dettagli, tra cui i membri del cast che si uniranno a Gad. Dato il talento di Emmerich nel rappresentare la distruzione di massa ed il coinvolgimento di Gad, senza dubbio i tempi saranno giusti per Moonfall e non stento a credere che potrà essere un successo, sopratutto per tutti gli affezionati del regista tedesco e del genere in generale, che negli ulitmi anni ha subito una battuta d’arresto.

