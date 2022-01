Moonfall: Roland Emmerich pensa già ad un sequel e spera che il film abbia successo

Moonfall uscirà nelle sale a febbraio, aggiungendosi alla lista di film di fantascienza diretti da Roland Emmerich che seguono una catastrofe a livello evento mondiale.

In Moonfall, una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita, mettendo la Terra in grave pericolo. Grazie a ComicBook, che ha recentemente avuto la possibilità di parlare con Emmerich del film, possiamo venire a sapere che il buon regista tedesco ha intenzione di realizzare dei sequel.

“Sì, forse [Moonfall] è interessante perché così potresti continuare la storia”, ha scherzato Emmerich. “Ma ciò accadrà se il film avrà abbastanza successo”.

Sulla base di questa risposta, ci saranno probabilmente dei sopravvissuti in Moonfall, ma considerando che i personaggi principali lavorano per la NASA, un sequel potrebbe sempre aver luogo nello spazio se la Terra viene distrutta. Dovremo aspettare fino al 4 febbraio per scoprirlo con certezza, ma nel frattempo Emmerich ha anche accennato che c’è di più in Moonfall rispetto a quello che c’è nei trailer.

“Non dimenticate. La Luna che cade sulla Terra è una storia secondaria. È più ciò che c’è dentro la Luna”, ha scherzato Emmerich. In ultimo il regista si è aperto circa un suo modo di pensare riguardo ai trailer, dicenco di non essere un sostenitore dei trailer che anticipano troppo.

