Moonfall: Roland Emmerich rivela che la NASA è stata ben felice di partecipare al film

Con Moonfall in arrivo nelle sale il 4 febbraio, il mese scorso Collider ha potuto visitare la sala di montaggio di Los Angeles per guardare alcune scene con il regista Roland Emmerich e poi parlare con lui della realizzazione del film.

Durante l’intervista, Emmerich ha parlato del motivo per cui ha voluto fare questo film, di come il film immagina che qualcuno abbia costruito la Luna, di un particolare “cattivo” del film, e di come è rimasto sorpreso del sostegno da parte della NASA, che ha addirittura accettato di far parte del film. Il regista ha poi aggiunto dettagli circa quali modifiche ha apportato dopo le proiezioni di prova, il modo in cui il personaggio di Bradley aggiunge leggerezza, come è cambiata la sceneggiatura durante il processo di sviluppo e altro ancora.

Infine, Emmerich ha rivelato di aver originariamente immaginato Moonfall come una trilogia, aggiungendo però che non è sicuro circa lo sviluppo di sequel, ma se dovesse farli li girerebbe uno dopo l’altro.

“Non sono nemmeno molto entusiasta del concetto di sequel. Questa volta ho provato a farne una trilogia, ma non sono sicuro nemmeno se la voglio più. Penso che se farò un sequel, lo renderò un po’ più simile all’originale Star Wars, il secondo avrà un enorme cliffhanger. Perché il concetto di sospensione è stato totalmente perso dalle persone. Tutto deve essere sempre pulito. Non vogliono essere lasciati in sospeso per due anni prima di vedere la conclusione.”

Inizialmente al regista è stato chiesto del suo stile, quello di utilizzare gli effetti visivi per aiutare a raccontare la storia, e di cosa è stato in grado di fare con la tecnologia in questo film. E’ più facile ora che in passato o è sempre una grande sfida?

“È sempre una grande sfida, è un processo lento e rimarrà un processo lento. Non credo che realizzeranno mai film in VFX velocemente. È un processo molto lento. E ci sono voluti quasi 11 mesi e mezzo, per arrivare dove siamo, ed abbiamo ancora cose da fare.”

Dietro la storia c’è qualcosa che Emmerich voleva raccontare, e che gli richiesto 2 anni di tempo. Il regista voleva immaginare che la Luna non fosse quello che pensiamo, e che non sia nemmeno naturale, ma costruita da qualcuno. Qui si innesca la narrazione del film, con il “cattivo” che crea problemi, ma non ne parleremo in questa sede. Una delle cose sicuramente verrà collegata al film sono le deliranti teorie del complotto, che a quanto pare giocano un ruolo nella pellicola. È anche interessante notare che sul nostro pianeta in questo momento teorie del complotto che dilagano, quindi il desiderio di Emmerich era giocare con le cospirazioni.

“Lo faccio tradizionalmente. Ho sempre usato le teorie del complotto perché, non che ci creda davvero, ma funzionano come esca. Su Internet ci sono cose infinite cose sulla luna. Quindi, sotto questo aspetto, è stato così strano per me che siamo stati supportati dalla NASA. Non ho idea del perché l’abbiano fatto, ma ovviamente ne hanno bisogno. Abbiamo potuto accedere a infiniti materiali che possiedono, come immagini, video e altro, il che è stato fantastico per noi, voglio dire, perché del materiale autentico rende la cosa più reale. A un certo punto, qualcuno dice: ‘Quindi la luna è come il più grande insabbiamento della storia’. E poi Donald Sutherland dice: ‘Sì, potresti dirlo’. Ma si tratta sempre di teorie della cospirazione. I miei film sono molto, in un modo strano, simili. Non so perché. È proprio quello ciò che mi piace.”

Non solo la luna è in rotta di collisione con la Terra, ma c’è un segreto mortale dietro di essa, e una forza che è stata trovata sulla Luna è stata scatenata e sta producendo caos. Nessuno è al sicuro, ma non c’è da preoccuparsi perché alcuni impavidi eroi interpretati da Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley sono al lavoro per salvarci.

In Moonfall, vediamo la luna in rotta di collisione contro la Terra. Viene spiegato che “una forza misteriosa fa uscire la Luna dalla sua orbita e la fa precipitare verso il pianeta Terra”. Nella storia “con poche settimane prima dell’impatto e il mondo sull’orlo dell’annientamento, l’esecutivo della NASA ed ex astronauta Jo Fowler (Berry) è convinta di avere la chiave per salvarci tutti – ma solo un astronauta del suo passato, Brian Harper (Wilson) e un teorico della cospirazione KC Houseman (Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutto ciò che amano, solo per scoprire che la nostra Luna non è ciò che pensiamo che sia.

Moonfall arriva nei cinema il 4 febbraio 2022.

