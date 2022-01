Morbius: Dylan O’Brien scherza sul nuovo ritardo dicendo che non siamo pronti per il film

Dylan O’Brien scherza sul fatto che il recente, nuovo, ritardo nell’uscita di Morbius è dovuto al fatto che i fan “non sono ancora in grado di gestirlo”.

Morbius vedrà Jared Leto interpretare il Dr. Michael Morbius, che, nel cercare una cura per la sua rara malattia del sangue, alla fine si trasforma in un vampiro. Il film ha subito una serie di ritardi circa la sua data d’uscita, e l’ultimo è stato annunciato di recente dopo che i casi di variante Omicron sono aumentati in tutto il mondo.

Lo spostamento di Morbius ancora una volta significa che il film ora salterà la precedente data d’uscita del 28 gennaio 2022 e uscirà invece nelle sale il 1° aprile.

Morbius si svolge nel nuovo universo di Spider-Man di Sony che include Venom del 2018 e il seguito Venom: Let There Be Carnage. Sebbene la trilogia di film di Spider-Man di Jon Watts non sia ufficialmente inclusa, il prossimo film incentrato su Kraven il Cacciatore è un’altra eccitante aggiunta a questa formazione che vede Aaron Taylor-Johnson come personaggio titolare. Con Sony che sembra costruire il suo universo di cattivi trasformati in anti-eroe, l’uscita di Morbius è sicuramente nel radar di molti fan come una delle uscite più attese del 2022.

Ora, O’Brien ha usato Twitter per commentare l’ultimo ritardo del film. La star del franchise di Maze Runner ha condiviso di aver sentito dire che Morbius è “super buono” e che il motivo della serie di respingimenti è semplicemente dovuto al fatto che il pubblico “non è ancora in grado di gestirlo”. Il trentenne scherza poi sul fatto che ritardando il film, Sony sta dando alle persone “più tempo per evolversi come specie” prima di vederlo.

Il tweet ha ricevuto rapidamente molta attenzione, con molti fan divertiti dal commento dell’attore.

I’ve heard this is super good, so they keep having to push it back because we aren’t able to handle it yet, because it’s that good, that we need more time to evolve as a species to be better prepared to handle a movie this good https://t.co/fYfamkNQrX — Dylan O'Brien (@dylanobrien) January 4, 2022

