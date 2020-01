Morbius: ecco il primissimo teaser trailer del cinecomic Marvel/Sony

Dopo l’enorme successo al botteghino di Venom, Sony sta espandendo il proprio universo cinematografico condiviso con un film incentrato su Morbius il Vampiro vivente con il vincitore premio Oscar, Jared Leto.

Anche se per un bel po’ di tempo non si è più sentito parlare di questo film, l’adattamento cinematografico Marvel/Sony è ancora in piedi con il suo come protagonista, e a quanto pare, in attesa del 31 luglio, giorno in cui debutterà al cinema, la campagna marketing presto si attiverà.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il regista di “Safe House”, Daniel Espinosa, sta dirigendo il film. I dettagli esatti di chi interpreterà Matt Smith, che parrebbe esser stato intravisto tempo addietro sul set, sono sconosciuti in questo momento, ma a quanto sappiamo sarà un ruolo importante nel film. Matt Sazama e Burk Sharpless, che hanno co-creato la serie Netflix “Lost in Space”, hanno scritto la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producono il film con Lucas Foster. Palak Patel supervisionerà le riprese per Sony.

Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato Morbius nel 1971 ed introdotto in “The Amazing Spider-Man #101”. Il personaggio era uno scienziato che ha cercato di curarsi da una malattia del sangue, con risultati tragici. Divenne afflitto da tratti vampirici come le zanne e la sete di sangue – e finì per combattere l’Uomo Ragno.

Morbius apparve sporadicamente nella Marvel Comics negli anni successivi e fu rianimato nella serie del 1992 “Morbius, Il Vampiro Vivente”, che aveva un numero di ben 32 copie nell’aprile del 1995.

La pellicola dovrebbe uscire al cinema il 31 luglio 2020.

