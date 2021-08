Morbius: il regista si è lasciato sfuggire la presenza di Tom Hardy nel film?

Morbius ha avuto un programma di rilascio turbolento come la maggior parte dei blockbuster quando è arrivata la pandemia.

Il film è stato spostato ben due volte prima di essere finalmente impostato per debuttare l’anno prossimo, quasi due anni dopo la data d’uscita prevista inizialmente.

Una cosa che sembra essere stata dimenticata in questo shuffle è che il film di Jared Leto includerà un cameo del Vulture di Michael Keaton. La cosa ha ovviamente fatto speculare ai fan su chi altro potrebbe apparire nel film, e se questo significa che è collegato al MCU, cosa che sembra non essere.

Ma ciò non significa che i film di Sony non possano incrociarsi gli altri, come sembra essere il caso di Morbius e Venom.

In un’intervista tradotta con il regista di Morbius, Daniel Espinosa, MovieZine ha chiesto come si sentiva a lavorare con queste enormi star sul set. Espinosa ha raccontato che si sentiva “strano” guardando il suo programma per la giornata.

“Di solito è strano prima che inizi la giornata, quando guardi il programma e ti trovi sul set da solo.”

Tuttavia, quando ha snocciolato i nomi delle star presenti sul set, sembra che Espinosa si sia lasciato sfuggire che Tom Hardy fosse tra loro.

“Quando vai in giro, il set di registrazione sembra proprio una produzione svedese, ma poi quando guardi il programma e leggi nomi come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, allora ti senti molto eccitato.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...