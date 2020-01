Morbius – Il Vampiro Vivente: il primo trailer in arrivo settimana prossima?

Anche se per un bel po’ di tempo non si è più sentito parlare di questo film, l’adattamento cinematografico Marvel/Sony di Morbius, il Vampiro Vivente è ancora in piedi con il suo Jared Leto come protagonista, e a quanto pare, in attesa del 31 luglio, giorno in cui debutterà al cinema, la campagna marketing presto si attiverà.

Per il momento non conosciamo alcun dettaglio circa la trama del film, ed anche se la Sony non ha ancora effettivamente avviato la campagna marketing per la pellicola, potremmo vedere qualcosa a breve.

Stando Daniel Ritchman, quindi un rumor che non possiamo confermare e che va preso con le pinze, il primo trailer di Morbius arriverà online la prossima settimana e successivamente sarà allegato all’uscite in sala di Bad Boys For Life e Dolittle.

Il rumor parrebbe esser stato rinforzato anche dall’insider Caleb Williams, fondatore del sito The GWW, anch’esso dispensatore di rumor che a volte ci prende, ma non fonte affidabile al 100%.

– AGGIORNAMENTO –

A quanto pare il rilascio del trailer è stato confermato da parte dell’Alberta film Ratings come in arrivo. Durerà 2 minuti e 31 secondi.

Il regista di “Safe House”, Daniel Espinosa, dirigerà il film. I dettagli esatti di chi interpreterà Smith sono sconosciuti in questo momento, ma a quanto sappiamo sarà un ruolo importante nel film. Matt Sazama e Burk Sharpless, che hanno co-creato la serie Netflix “Lost in Space”, hanno scritto la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producono il film con Lucas Foster. Palak Patel supervisionerà le riprese per Sony.

Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato Morbius nel 1971 ed introdotto in “The Amazing Spider-Man #101”. Il personaggio era uno scienziato che ha cercato di curarsi da una malattia del sangue, con risultati tragici. Divenne afflitto da tratti vampirici come le zanne e la sete di sangue – e finì per combattere l’Uomo Ragno.

Morbius apparve sporadicamente nella Marvel Comics negli anni successivi e fu rianimato nella serie del 1992 “Morbius, Il Vampiro Vivente”, che aveva un numero di ben 32 copie nell’aprile del 1995.

La pellicola dovrebbe uscire al cinema il 31 luglio 2020.

