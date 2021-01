Morbius: Jared Leto incuriosisce i fan definendolo “spaventoso e divertente” e “una storia alla Jekyll e Hyde”

La star di Morbius, Jared Leto, rivela cosa distingue il suo spin-off di Spider-Man dalla maggior parte dei film sui supereroi. A quanto detto dall’attore, il film espanderà l’universo dei personaggi Marvel della Sony e renderà grande il suo blockbuster, già di suo spaventoso e divertente.

La star di Suicide Squad interpreta il biochimico Dr. Michael Morbius, che viene colpito da una forma di vampirismo quando si sottopone a un processo sperimentale per curare la sua rara malattia del sangue. Ora un vampiro vivente che soddisfa la sua sete di sangue attaccando i criminali, la trasformazione superumana di Morbius lo rende un bersaglio per gli agenti dell’FBI Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson) armato di metallo.

“[È] una storia alla Jekyll e Hyde che è semplicemente grande e divertente, e a volte fa un po’ paura, il che è, credo, sia diverso per quel genere”, ha detto Leto al podcast del Variety ‘s Awards Circuit. “E ne sono entusiasta. Dovrebbe essere un film sui supereroi più grande e divertente.”

L’ultimo adattamento Marvel Comics dei produttori di The Amazing Spider-Man e Venom, Matt Tolmach e Avi Arad, si unisce a in piccolo insieme di film sui supereroi dalle tinte horror, seguendo l’esempio di grandi film Marvel come Blade, Ghost Rider e The New Mutants. Il secondo ruolo di Leto nei film tratti dai fumetti, dopo il Joker di Suicide Squad della DC Films, è a volte nemico e talvolta alleato di Spider-Man, è un “personaggio piuttosto complesso” anche prima di essere potenziato con abilità soprannaturali.

“Questo è ciò che mi ha veramente attratto. E’ qualcuno che ha molti conflitti nella sua vita”, aveva detto in precedenza Leto a IGN. “È un ragazzo nato con questa orribile malattia ed è davvero una persona dotata. Quando era giovane, era molto curioso circa la scienza e la medicina, così ha deciso di dedicare la sua vita a trovare una cura per la malattia di cui è affetto, per lui e altri come lui. Ma lungo la strada si scatena l’inferno.”

