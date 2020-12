Morbius: Jared Leto presenta un nuovo trailer internazionale

Jared Leto appare in un messaggio appositamente registrato che apre un trailer internazionale di Morbius, che Leto definisce un “ruolo emozionante in un universo in espansione”.

Ambientato nell’universo dei personaggi Marvel della Sony Pictures, il nuovo film del regista Daniel Espinosa (Safe House, Life) vede lo scienziato Michael Morbius trasformarsi in un vampiro vivente dopo aver usato una scienza sperimentale per curare la sua malattia del sangue. Quando tenta di frenare la sua nuova e opprimente sete di sangue predando i criminali, le abilità vampiriche di Morbius lo rendono un bersaglio per gli implacabili agenti dell’FBI, Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).

“Morbius, l’uomo, è un personaggio piuttosto complesso. Questo è ciò che mi ha davvero attratto”, aveva detto in precedenza Leto a IGN del cattivo di Spider-Man e talvolta antieroe. “E’ qualcuno che ha molti conflitti nella sua vita. È un ragazzo nato con questa orribile malattia ed è davvero una persona dotata. Quando era giovane, era molto curioso della scienza e della medicina e ha deciso di dedicare la sua vita a trovare una cura per la malattia di cui è affetto, e anche altri come lui. Ma lungo la strada, si scatena l’inferno.”

Dopo essere stato maledetto – o benedetto – con abilità sovrumane, Morbius confessa di “sentirsi più vivo che mai”.

“C’è una battuta nel film in cui Morbius dice che stava morendo per tutta la sua vita e ora si sente più vivo che mai. Penso che riassuma tutto”, ha detto Leto. “Ecco qualcuno che è stato afflitto da questa orrenda malattia, ha affrontato ogni tipo di sfida, ed è stato alla ricerca di questa cura. E poi all’improvviso ha questo potere e questa forza fisica, è tutto così incredibile, ma c’è un capovolgimento in esso. Un lato oscuro. Quindi la battaglia tra la luce e l’oscurità è qualcosa che combatte per tutto il film.”

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer internazionale:

