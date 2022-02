Morbius: la Sony Italia rivela la nuova data d’uscita del cinecomic con Jared Leto

Dopo il recente slittamento della data d’uscita di Morbius, il cinecomic di Daniel Espinosa con Jared Leto nei panni del protagonista, dopo che i casi di variante Omicron sono aumentati in tutto il mondo che hanno portato la data di release ad essere spostata al 1° aprile 2022, oggi la divisione italiana della Sony ha rivelato la data d’uscita italiana.

La Sony Italia ha rivelato un nuovo poster promozionale in lingua italiana di Morbius, mostrando nel complesso anche la data d’uscita nel nostro paese, il 31 marzo 2022.

Qui sotto potete vedere il poster:

Enter the world of a new Marvel legend. #MORBIUS is exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/roUvLGelmr — JARED LETO (@JaredLeto) February 9, 2022

Il regista di “Safe House”, Daniel Espinosa, ha diretto il film. Matt Sazama e Burk Sharpless, che hanno co-creato la serie Netflix “Lost in Space”, hanno scritto la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producono il film con Lucas Foster. Palak Patel supervisionerà le riprese per Sony.

Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato Morbius nel 1971 ed introdotto in “The Amazing Spider-Man #101”. Il personaggio era uno scienziato che ha cercato di curarsi da una malattia del sangue, con risultati tragici. Divenne afflitto da tratti vampirici come le zanne e la sete di sangue – e finì per combattere l’Uomo Ragno.

Morbius apparve sporadicamente nella Marvel Comics negli anni successivi e fu rianimato nella serie del 1992 “Morbius, Il Vampiro Vivente”, che aveva un numero di ben 32 copie nell’aprile del 1995. Nel cast Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. La pellicola doveva uscire al cinema il 3 febbraio 2022.

