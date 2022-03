Morbius: Matt Smith sul perché ha accettato il ruolo di Loxias Crown nel film

Matt Smith spiega perché ha accettato di interpretare il cattivo Loxias Crown, alias Hunger, in Morbius.

Con Jared Leto nei panni del Dr. Michael Morbius, il film tratto dai fumetti in uscita attraverso la Sony racconta la storia di un biochimico che diventa accidentalmente un vampiro dopo aver cercato di curarsi da una rara malattia del sangue. I trailer iniziali del film suggeriscono un tono più oscuro e alcuni elementi horror, con Morbius che agisce più come un antieroe che come un prototipo di supereroe.

Un supereroe, ovviamente, è buono solo quanto sono cattivi i villain contro cui combatte, e Morbius metterà il personaggio di Leto contro Loxias Crown, interpretato dalla star di Doctor Who Matt Smith. Sebbene molto sia ancora sconosciuto sulla versione cinematografica di Crown, il personaggio ritratto nei fumetti si trasforma intenzionalmente in un vampiro effettuando esperimenti su Morbius. I trailer del film non hanno mostrato molto del personaggio di Smith, ma suggeriscono che ha un lato oscuro, suggerendo che Crown vuole scatenare gli istinti assassini e la sete di sangue di Morbius sulla popolazione generale.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Smith spiega cosa lo ha portato al personaggio di Crown e fornisce anche alcuni suggerimenti su ciò che c’è in serbo per il pubblico quando Morbius uscirà nei cinema. Smith spiega di essere stato particolarmente attratto da Morbius a causa del suo amore per i film sui vampiri e la mitologia che circonda le creature folcloristiche.

Oltre al forte regista e cast che lavorano al progetto, Smith rivela che ha anche pensato che sarebbe stato divertente recitare in un film in cui avrebbe potuto “volare e uccidere le persone”.

“Sono sempre stato ossessionato dai film sui vampiri, francamente, e dal loro potere mitico. L’idea che questo fosse un film di mostri e di supereroi, mi interessava davvero. Ottimo regista, cast davvero favoloso ed ero interessato all’idea di poter volare e uccidere persone. Tutto quel genere di cose.”

