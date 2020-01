Morbius potrebbe includere rimandi allo Spider-Man di Tom Holland come piano per un crossover

L’universo dei personaggi Marvel della Sony potrebbe essere più connesso all’universo cinematografico Marvel di quanto si pensi.

Nuovi rapporti hanno iniziato a circolare online circa Morbius e il fatto che a quanto pare sarà caratterizzato dalla presenza dello Spider-Man di Tom Holland. Da allora abbiamo appreso che le menzioni a Spider-Man potrebbero arrivare sotto forma di manifesti “Wanted” affitti a New York City. Se i poster finissero davvero nel taglio finale, almeno ciò renderebbe Morbius adiacente al MCU, se non un vero e proprio partner a tempo pieno del franchise.

Le ultime indiscrezioni seguono le notizie dello scorso ottobre che suggeriscono che J. Jonah Jameson di JK Simmons sarebbe apparso in un piccolo cameo, i maniera similare alla sua apparizione in Spider-Man: Far From Home.

Ancora una volta, non si può dire che cosa finirà nel taglio cinematografico finale, anche se parrebbe che questo tipo di ester egg possa essere parte dell’accordo nuovo di zecca tra Marvel Studios e Sony. In effetti, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha persino anticipato le potenziali apparizioni di Holland nelle future proprietà della Sony nei suoi commenti iniziali dopo l’annuncio dell’accordo.

Secondo indiscrezioni il trailer di Morbius – Il Vampiro Vivente dovrebbe arrivare lunedì prossimo.

