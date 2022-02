Morbius: Sony ha rilasciato il terzo e ultimo trailer del film con Jared Leto

Il terzo e ultimo trailer di Morbius, con Jared Leto nei panni dell’anti-eroe Marvel, è stato finalmente rilasciato.

L’universo Marvel della Sony non si fermerà presto poiché lo studio continua a portare sullo schermo famosi cattivi della mitologia di Peter Parker. Mentre il tessi-ragnatele deve ancora apparire nel franchise, Morbius affronterà l’esistenza di Spider-Man in un modo o nell’altro. Dopo Venom: Let There Be Carnage, Michael Morbius è il prossimo cattivo di Spider-Man a ottenere il proprio film autonomo. Proprio come Eddie Brock e il suo Simbiote, Sony sta prendendo la strada dell’antieroe con Morbius di Leto, attingendo direttamente dal canone, ma speriamo rendendo meglio.

Morbius doveva uscire nei cinema a luglio 2020, ma è stato respinto numerose volte a causa della pandemia di COVID-19. Alla fine, il film diretto da Daniel Espinosa ha settato il suo arrivo nei cinema a meno di due mesi.

Morbius racconta la storia di Michael, uno scienziato che cerca di curarsi da una rara malattia del sangue, con un piccolo aiuto da parte dei pipistrelli. Il film vede nel cast anche Matt Smith nei panni di Loxias Crown, Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, Tyrese Gibson nei panni di Simon Stroud, Al Madrigal nei panni di Alberto Rodriguez e Jared Harris nei panni del misterioso mentore di Morbius. Michael Keaton, che ha interpretato l’Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming, riprenderà in qualche modo il ruolo di Adrian Toomes.

A meno di due mesi dalla fine, Sony Pictures ha ufficialmente rilasciato il terzo e ultimo trailer di Morbius, offrendo ai fan un altro sguardo alla loro ultima avventura targata Marvel.

Potete vedere il nuovo filmato qui sotto:

Il regista di “Safe House”, Daniel Espinosa, ha diretto il film. Matt Sazama e Burk Sharpless, che hanno co-creato la serie Netflix “Lost in Space”, hanno scritto la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producono il film con Lucas Foster. Palak Patel supervisionerà le riprese per Sony.

Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato Morbius nel 1971 ed introdotto in “The Amazing Spider-Man #101”. Il personaggio era uno scienziato che ha cercato di curarsi da una malattia del sangue, con risultati tragici. Divenne afflitto da tratti vampirici come le zanne e la sete di sangue – e finì per combattere l’Uomo Ragno.

Morbius apparve sporadicamente nella Marvel Comics negli anni successivi e fu rianimato nella serie del 1992 “Morbius, Il Vampiro Vivente”, che aveva un numero di ben 32 copie nell’aprile del 1995. Nel cast Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. La pellicola doveva uscire al cinema il 3 febbraio 2022, ed ora la data d’uscita è settata al 1° aprile.

