Morbius: Sony rilascia una clip esclusiva per il suo nuovo film Marvel

Sony ha rilasciato una nuova clip dal film in uscita, Morbius.

Il film dovrebbe uscire nelle sale il a febbraio 2022. Il film era stato precedentemente fissato per l’uscita nel 2020, ma è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus.

La nuova clip arriva poco più di un mese dopo che Sony ha rilasciato un nuovo trailer per il film, che è l’ultimo villain di Spider-Man a ottenere un trattamento per il grande schermo dopo due film di Venom. Il film è diretto da Daniel Espinosa su una sceneggiatura di Matt Sazama e Buck Sharpless.

Potete dare un'occhiata alla clip qui sotto:

E qui sotto un nuovo poster:

