Morbius: Sony ritarda la data d’uscita del cinecomic Marvel

La Sony ha posticipato l’uscita nelle sale di Morbius, il thriller tratto dai fumetti con Jared Leto, mentre gli studi continuano ad affrontare l’impatto della pandemia sull’industria cinematografica.

Il film, che è stato ritardato numerose volte durante la crisi del COVID-19, era stato recentemente programmato per il debutto il 19 marzo. Ora sarà presentato in anteprima nelle sale l’8 ottobre.

La maggior parte dei film che una volta erano programmati per l’inizio del 2021 sono già stati respinti a causa della pandemia. Tuttavia, ci sono diversi titoli ancora in calendario per i primi mesi dell’anno, tra cui “Cenerentola” con Camila Cabello (anch’essa della Sony) il 5 febbraio e “The King’s Man” della Disney il 12 marzo. Sony non ha menzionato i loro piani per “Cenerentola” nell’annuncio di lunedì, anche se è improbabile che l’adattamento fantasy manterrà la data di uscita di febbraio, a meno che non venga inviato a un servizio di streaming o arrivi in ​​anticipo su video premium on demand.

Ambientato nell’universo dei personaggi Marvel della Sony Pictures, il nuovo film del regista Daniel Espinosa (Safe House, Life) vede lo scienziato Michael Morbius trasformarsi in un vampiro vivente dopo aver usato una scienza sperimentale per curare la sua malattia del sangue. Quando tenta di frenare la sua nuova e opprimente sete di sangue predando i criminali, le abilità vampiriche di Morbius lo rendono un bersaglio per gli implacabili agenti dell’FBI, Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).

