Morbius: un banner pubblicitario dona un altro rimando a Spider-Man?

A quanto pare, quelle presunte foto sul set di Venom 2 potrebbero non provenire dal film con Tom Hardy, dopo tutto.

Piuttosto, tutti i segni indicano che i rimandi a Spider-Man si trovino sul set di Morbius. Secondo un’azienda nel centro di Los Angeles, la strada in cui si trovano è chiusa a causa della produzione di un film con il titolo provvisorio di Plasma, working title utilizzato da Morbius.

Ciò sembrerebbe suggerire che Spider-Man abbia un ruolo molto più grande di quanto alcuni inizialmente pensassero. Una volta che è venuto fuori il trailer del film di Jared Leto, i fan hanno rapidamente visto un rimando allo Spider-Man di Sam Raimi sotto-forma di poster, e poi dal nulla, Michael Keaton è apparso riprendendo apparentemente il suo ruolo di Adrian Toomes / Avvoltoio di Spider-Man: Homecoming.

Quegli easter egg, oltre al fatto che ci sono ulteriori elementi che lasciano intendere l’inclusione di Spider-Man, in questo caso il banner pubblicitario “Where Is Spider-Man?”, sembrerebbe che Spidey abbia sicuramente una presenza maggiore di quanto i fan possano aspettarsi.

Il regista di “Safe House”, Daniel Espinosa, sta dirigendo il film. I dettagli esatti di chi interpreterà Matt Smith, che parrebbe esser stato intravisto tempo addietro sul set, sono sconosciuti in questo momento, ma a quanto sappiamo sarà un ruolo importante nel film. Matt Sazama e Burk Sharpless, che hanno co-creato la serie Netflix “Lost in Space”, hanno scritto la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producono il film con Lucas Foster. Palak Patel supervisionerà le riprese per Sony.

Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato Morbius nel 1971 ed introdotto in “The Amazing Spider-Man #101”. Il personaggio era uno scienziato che ha cercato di curarsi da una malattia del sangue, con risultati tragici. Divenne afflitto da tratti vampirici come le zanne e la sete di sangue – e finì per combattere l’Uomo Ragno.

Morbius apparve sporadicamente nella Marvel Comics negli anni successivi e fu rianimato nella serie del 1992 “Morbius, Il Vampiro Vivente”, che aveva un numero di ben 32 copie nell’aprile del 1995.

La pellicola dovrebbe uscire al cinema il 31 luglio 2020.

