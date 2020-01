Morbius: una teoria vede Jared Harris interpretare segretamente Otto Octavius

Dopo il trailer di Morbius sono nate diverse teorie, sopratutto riguardo al cameo di Michael Keaton, ma una in particolare vede protagonista Jared Harris. Queste teorie lo vedrebbero interpretare segretamente il Doctor Octopus.

Se fosse vero, non sarebbe la prima volta che l’attore recita nei panni di un cattivo, con Harris che ha già interpretato il professor Moriarty al fianco di Holmes in Sherlock Holmes: A Game of Shadows con Robert Downey Jr. e l’insidioso Dr. David Robert Jones in Fringe.

Ovviamente, questo è solo uno dei motivi per cui un certo numero di persone si sono immediatamente rivolte a lui per questi sospetti quando si è presentato interpretando un personaggio ancora senza nome nel trailer di Morbius pubblicato la scorsa settimana.

Oltre ad anticipare il viaggio di Michael Morbius (Jared Leto) da biochimico malato al vampiro vivente assetato di sangue del film, il trailer ha confermato che Morbius fa parte del MCU includendo un cameo con un graffito di Spider-Man e, alla fine, L’avvoltoio di Michael Keaton in carne e ossa. Nel caso in cui non ci fossero dubbi, è chiaro ora che Sony intende utilizzare Morbius per sviluppare ulteriormente un film sui Sinistri Sei con Avvoltoio, Morbius e potenzialmente Woody Harrelson nei panni di Carnage dal prossimo capitolo di Venom. La domanda è: lo spin-off introdurrà nuove versioni di altri cattivi di Spider-Man?

Dopo che Harris si è presentato come il mentore senza nome di Morbius nel trailer, i fan hanno rapidamente sospettato che stesse davvero interpretando una nuova versione del classico nemico di Spidey, Otto Octavius alias il Doctor Octopus. Tuttavia, quando è stato intervistato da Variety ai premi SAG del 2020 (dove è stato nominato per Chernobyl), Harris ha detto “No” alla voce prima di aggiungere “Amo l’immaginazione dei fan, ed è emozionante per me pensare all’immaginazione che che hanno. Ma no, non sono lui”.

Considerando che Doctor Octopus è un membro attivo dei Sinistri Sei nell’universo Marvel Comics, c’è una forte possibilità che farà squadra con Avvoltoio e il resto della gang nell’adattamento cinematografico, se alla fine dovesse accadere. Non è chiaro a che punto potrebbe essere un film sui Sinistri Sei; Morbius è l’unico spin-off di Spider-Man con una data di uscita confermata (anche se si dice che Venom 2 sia programmato per ottobre) e il film sul gruppo di villain non ha avuto uno scrittore e/o regista da quando Drew Goddard era collegato al progetto, prima che Spider-Man si unisse al MCU.

Non che si sia fermata la produttrice Amy Pascal dall’anticipare il film o dire che spera che Goddard ritorni alla direzione negli ultimi due anni.

Come spesso accade con questo tipi di rumor, la smentita di Harris dovrebbe essere presa cum grano salis e se davvero interpretasse segretamente Doc Ock, non lo confermerebbe così anticipatamente prima dell’uscita di Morbius. È un grande attore e interpreterebbe bene un qualsiasi villain di Spider-Man, quindi speriamo che ci sia qualcosa di più nella parte di Harris in Morbius di quanto non sembri (che sia un cattivo segreto o no) e non stia semplicemente interpretando un ruolo di supporto che non porterà a niente.

Molti ritengono che Alfred Molina abbia portato su schermo in una delle migliori esibizioni di tutti i tempi riguardo i villain di Spider-Man nello Spider-Man 2 di Sam Raimi, e uno come Harris potrebbe sicuramente riempire le sue scarpe. Per ora, tuttavia, questo dovrà rimanere solo una teoria.

