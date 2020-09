Mortal: il trailer del nuovo thriller d’azione con superpoteri del regista di Troll Hunter

Lionsgate ha pubblicato un nuovo trailer del thriller d’azione con superpoteri intitolato Mortal.

Il film proviene dal regista André Øvredal (Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe, Scary Stories To Tell in The Dark) ed è descritto come se Chronicles incontrasse gli X-Men e Thor. Sono anche riusciti a inserire una “X” nel poster del film, giusto per rimandare alla cosa.

Il film racconta la storia di un giovane di nome Eric che viaggia con lo zaino in spalla in Norvegia. Si scopre che ha poteri di pirocinesi simili a un Dio, basati sull’antica mitologia norvegese. Nat Wolf interpreta Eric nel film, ed è affiancato da Iben Akerlie nei panni di Christine, una giovane psicologa che sta cercando di aiutarlo.

La sinossi recita: “In questo affascinante thriller, una sonnolenta cittadina norvegese esplode dopo l’arresto di un ragazzo girovago americano. Testimoni affermano che un adolescente è morto dopo aver toccato lo sconosciuto e che ha inspiegabilmente appiccato un incendio che ha inghiottito una fattoria. Avverte una psicologa, Christine, che ha poteri soprannaturali e che chiunque si avvicini troppo a lui muore. È un bugiardo, uno scherzo della natura, un Dio arrabbiato? Determinata a trovare la verità, Christine si avvicina e ciò che trova è al di là delle sue più folli immaginazioni“.

Il cast include anche Priyanka Bose, Arthur Hakalahti, Anna Sedunova e Per Egil Aske. Lionsgate e Saban Films distribuiranno il film direttamente in VOD il 6 novembre.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster:

